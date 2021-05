Diputado chileno indignado por los cortes de ruta en Neuquén

El diputado de Chiky por el distrito 28 de la región de Magallanes y Antártica Chilena, Karim Bianchi Retamales, expresó su malestar por la situación que enfrentan los camioneros en Villa La Angostura, por el bloqueo sobre Ruta 40 que llevan adelante los autoconvocados de Salud, en cercanías al paso Cardenal Samoré. Pidió "trabajar en forma unida en búsqueda de una solución definitiva para subsanar el conflicto".

"Impresentable y una violación a los derechos humanos, que los camioneros, tengan que realizar sus necesidades básicas en matorrales, porque las autoridades argentinas no los dejan bajar de sus camiones”, sostuvo el parlamentario.

Según informó Radio Polar de Chile, sobre las declaraciones de Bianchi Retamales, el legislador indicó que la “Integridad de nuestros camioneros está en peligro, con estos enfrentamientos verbales y no es posible que no se dimensione las reales consecuencias de un conflicto que aún no tiene solución”.

Y agregó: "En las últimas horas nos hemos enterado que la provincia de Neuquén, obligará a los transportistas chilenos pasar solo por la Ruta 3 (sector del Atlántico) y no más por la ruta 40, generando otro problema adicional a los camioneros”

Ante esa medida, marcó que es urgente "contar con un Roll on Roll off, subsidiado por el Estado, para nuestros camioneros, y de esta manera evitar el paso de camiones nacionales por las rutas argentinas" y añadió que debe ser una prioridad no solo de las autoridades regionales, sino que, de las autoridades de Transportes, y Obras Públicas a nivel nacional.

Afirmó que no solo la región de Magallanes se ve afectado en el abastecimiento por los cortes, sino también Los Lagos y Aysén.