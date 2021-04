Diputados de Neuquén esquivaron el debate por el aumento de sus dietas

Los diputados de Neuquén volvieron a poner ayer sobre la mesa el conflicto de salud y las escuelas sin clases, pero evitaron el debate sobre el aumento salarial que cobraron este mes gracias al “enganche” con el acuerdo de los trabajadores de la Legislatura.

En la sesión que se realizó durante la mañana, la bancada de izquierda pretendía exponer lo que evaluó como un “dietazo escandaloso” en el contexto de los actuales reclamos salariales de los trabajadores sanitarios.

Sin embargo, en una maniobra pocas veces vistas, se negó la realización de la hora de otros asuntos y homenajes, el momento en que los legisladores pueden opinar sobre temas de su preferencia aunque no estén vinculados a proyectos.

La diputada Patricia Jure (FIT) denunció también que le cortaron el micrófono cuando intentó mencionar los “aumentos VIP” en ocasión de aprobarse la declaración para apoyar el reclamo por el cobro de 40% de zona desfavorable a los trabajadores de prensa. “Son manifestaciones de un gobierno a la defensiva, en una provincia que huele a pueblada”, planteó.

Durante la sesión, la oposición pidió tratar sobre tablas proyectos vinculados al conflicto de salud y al estado de las escuelas, pero no llegaron a los votos necesarios. Aún cuando se trataba de proyectos que compartían autores del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el FIT o la Democracia Cristiana, no todos los integrantes de esos bloques acompañaron las iniciativas. Hubo ausencias en el bloque kirchnerista y una división de criterios en la bancada del espacio sobichista: solo Carlos Coggiola defendió las propuestas junto a la oposición.

El diputado Maximiliano Caparroz (MPN) evaluó los proyectos que pretendían instar al gobierno a convocar a los trabajadores de salud como “extemporáneos”, pues afirmó que la ministra Andrea Peve recibió el lunes a integrantes del Siprosapune y el Sindicato de Enfermería.

El argumento no convenció a los bloques opositores que plantearon que la Legislatura debía "tomar cartas en el asunto" y que aún esa convocatoria dejaba afuera al sector definido como "autoconvocado".

Suba $50.000 de bolsillo fue el aumento promedio que recibieron los legisladores este mes sobre sus sueldos básicos.

Pan y asado

El debate legislativo dio un giro inesperado en el momento en que la diputada Lorena Parrilli (FdT) pidió acompañamiento para un pedido de informes al Consejo Provincial de Educación (CPE) por la situación de las escuelas y los cargos docentes no cubiertos.

La oficialista María Fernanda Villone pidió la palabra para hacer una curiosa exposición sobre la inflación. "Diez años atrás, con un billete de 100 pesos era posible invitar a siete amigos a comer, como hacemos todos los argentinos y argentinas. Comprábamos más de tres kilos de asado y 11 kilos de pan. Nueve años después, la inflación ha llevado a que el mismo poder de compra de ese mismo billete sea para 300 gramos de carne y 800 gramos de pan, y acá nadie se indigna"

"Nadie hace un proyecto de repudio, de exaltación con respecto a esta problemática de la inflación", planteó. La legisladora acusó a los bloques del Frende de Todos y de Juntos por el Cambio de actuar como "hermanitos" en la Cámara, pesea su rivalidad a nivel nacional.

"Cuando hay falta de respuestas, se desvía la discusión", sostuvo el diputado Lucas Castelli (Juntos por el Cambio), mientras que su par Leticia Esteves cuestionó al MPN porque "60 años no les han alcanzado para solucionar los problemas estructurales de la provincia". "Nosotros estuvimos cuatro años, claro que no nos alcanzó para hacer cambios estructurales en el país. Ustedes no solo no los han solucionado sino que los han profundizado", manifestó.