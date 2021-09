Discutió con otras personas en el barrio Belgrano de Cutral Co y lo balearon

Un hombre fue baleado en la pierna y debió ser trasladado hasta el hospital de Complejidad Media de Cutral Co. Según se supo, la agresión se dio después de una discusión con otras personas en el barrio General Belgrano -ex450 Viviendas- de Cutral Co. No hubo demorados o detenidos por el episodio y el hombre herido no quiso hacer declaraciones ante la policía.

De la escasa información que se logró obtener, se confirmó que las lesiones recibidas eran compatibles con un arma de fuego y el disparo dañó la pierna izquierda.

El episodio se registró el jueves durante la tarde-noche. Una vez que se lo trasladó hasta la guardia del hospital local, se dispuso su atención aunque la herida no fue considerada como de gravedad.

Desde la policía se confirmó que la persona herida no quiso aportar ningún dato relacionado a cómo se produjo el hecho, ni sobre los posibles autores.

En cambio, se encontró en el lugar -bloque 8 del barrio Belgrano- varias vainas servidas y de distintos calibres por lo que se inició la investigación. Aún no hubo personas demoradas por este episodio.