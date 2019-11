Disparó cuatro veces contra su tío en una plazoleta de Cutral Co

El ataque ocurrió en la plazoleta ubicada sobre la calle Los Cipreses, en Cutral Co. (Captura).-

Un joven le disparó al menos cuatro veces a su tío, que estaba en una plazoleta de Cutral Co, la tarde del lunes. Luego huyó a bordo de su motocicleta en la que se movilizaba. No hubo ningún lesionado y al parecer tienen problemas desde hace tiempo aunque el agredido no quiso hacer la denuncia.

Desde la Policía se indicó que el hecho ocurrió el lunes, alrededor de las 17.30 en la plazoleta de la calle Los Cipreses Nº 361 –que separa los barrios Pueblo Nuevo y 25 de Mayo.

Un hombre, de 32 años, estaba en ese espacio público cuando apareció el joven en una moto de 110 centímetros cúbicos, de color negro. “Sin mediar palabra, (el motociclista) le efectúa disparos”, dijo el comisario inspector Ariel Castillo. Ninguno de las detonaciones lo lesionó.

Luego aclaró que se trata de su sobrino, con quien tiene problemas desde hace bastante tiempo atrás. “Se le empezó a consultar sobre los orígenes del conflicto, pero él y los familiares empezaron a agredir con insultos y agravios al personal policial”, acotó.

Los familiares aclararon que no iban a radicar la denuncia ni tampoco aportar datos sobre lo ocurrido.

De todos modos se inició la causa judicial y la fiscalía inició la tarea para tratar de esclarecer.