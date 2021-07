Djokovic ganó Wimbledon y alcanzó el récord de 20 títulos de Grand Slam

El serbio Novak Djokovic, número 1 mundial, ganó Wimbledon al derrotar en la final al italiano Matteo Berrettini por 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 y 6-3, alcanzando el récord de 20 títulos del Grand Slam que hasta ahora compartían Roger Federer y Rafael Nadal.



A sus 34 años, Djokovic suma 9 Abiertos de Australia, 2 Roland Garros, 6 Wimbledon y 3 US Open.



En 2021 el serbio ha ganado los tres grandes disputados y en el US Open, en septiembre, buscará el 'Golden Slam', ganar los cuatro Grand Slam en un año natural, además de la medalla de oro en los Juegos de Tokio -único gran trofeo que falta en su palmarés- en un mismo año natural. Solo la leyenda alemana Steffi Graf lo ha conseguido, en 1988.

The moment @DjokerNole became #Wimbledon champion for the sixth time pic.twitter.com/5xN8ogWYYT