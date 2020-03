Donaron 19.000 litros de alcohol de pera para la desinfección de hospitales

Los hospitales y centros de atención primaria de Río Negro tendrán una importante provisión de insumos para desinfección, gracias a la donación de 19.000 litros de alcohol de pera que se recibió durante las últimas horas.

La empresa “Nueva Destilería de Allen” hizo el aporte, para que el laboratorio provincial Profarse elabore soluciones de desinfección que serán utilizadas en superficies de diferentes espacios de salud e instituciones públicas.

El alcohol de pera es utilizado para la elaboración de bebidas alcohólicas, por lo cual es apto para uso humano, pero al no tener calidad farmacéutica, no puede ser utilizado para elaborar alcohol en gel. No obstante, a partir de un trabajo conjunto entre la firma privada, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Producción y Agroindustria, se encontró la alternativa para su utilización.

Según se informó ayer desde el gobierno provincial, la empresa ya puso a disposición el alcohol, el Ministerio de Producción ya se encuentra trabajando para los permisos de transporte y el Ministerio de Salud tiene todo listo para comenzar con la elaboración.

“Con esta posibilidad, se genera la alternativa de elaborar este producto desinfectante sin tener que recurrir a los materiales tradicionales. Dicho con otras palabras: la pera rionegrina al servicio de la salud”, sintetizaron desde el Ejecutivo.

La dimensión del aporte 1.000 litros por semana de alcohol se utilizan actualmente en el laboratorio del Profarse para proveer al sistema público.

“Nueva Destilería Argentina” es la principal productora del mundo de alcohol de pera, un producto que se realiza con fruta de la mejor calidad. Está instalada en Allen desde hace casi 30 años, y en ella trabajan en forma permanente 10 personas, aunque el plantel crece en momentos de cosecha.

Juan Martín Bruner, el gerente de la empresa, sostuvo que “en momentos como éste, tenemos que colaborar todos. No hay tiempo para mezquindades. Tenemos que devolver lo que la sociedad nos ha brindado en todos estos años”.

Sobre el motivo de la decisión, consideró que “es lo mínimo que puede hacer por la comunidad una empresa radicada en la zona y que tiene beneficios para su producción y que también está dando trabajo a mucha gente en forma directa e indirecta. No hay muchas vueltas en esto. Simplemente queremos colaborar con la comunidad cuando ésta lo necesita y uno tiene esta herramienta que es de utilidad y necesidad pública”.

El alcohol de pera es una bebida alcohólica que se produce a través de la destilación y con una alta graduación, con 80% de alcohol. Arrastra los sabores y aromas de la pera, y no es alcohol etílico puro o medicinal, pero puede ser utilizado para la elaboración de estos desinfectantes.

Agregó que “cuando la pera está madura se procesa, y su azúcar se transforma en alcohol. Tenemos 50 proveedores, lo que genera mucha actividad en el período de proceso”.

“El alcohol ya está disponible para la provincia y la necesidad que haya será cubierta. Tenemos que entender que es un problema de todos. No hemos tenido problemas en el país que afectaran a toda la gente, y en este caso sí. Creo que tenemos que ser solidarios”, insistió Juan Martín.