¿Dónde van a parar los objetos secuestrados una vez que finaliza un juicio en Neuquén?

¿Qué destino tienen los objetos secuestrados una vez finalizado un juicio?, ¿A dónde van a parar las armas, el dinero, la tecnología, los vehículos cuando acaba el proceso penal?

Los elementos que puedan servir como medios de prueba en el contexto de una investigación deben ser identificados y conservados. Una vez que se define que un caso va a juicio todo lo ofrecido por la fiscalía y la defensa, y que está bajo su órbita hasta ese momento, pasa a resguardo de la Oficina Judicial.

“Lo que se hace es muy elemental: vemos, firmamos cadena de custodia, controlamos que coincida el secuestro con la cadena y tenemos un espacio físico donde lo guardamos hasta el día del juicio. El día del juicio se saca, la gente de secuestro se lo pasa al operador de sala y el operador de sala lo pone a disposición por si alguna parte lo requiere. Terminado el juicio, en la sentencia, a pedido de partes el juez debería decir que pasa con esos secuestros. No siempre ocurre”, explicó Fernando Fuentes, director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en Neuquén capital.

El principio general es la devolución. Sin embargo no siempre es posible. Si el tribunal no lo determina al momento de dictar el fallo son las partes las que deben definir. “Si el juez no dice nada nosotros le consultamos a la parte y le damos un plazo para que, en cinco días, diga si le interesa la devolución del secuestro caso contrario se procederá a su destrucción. Lo tenemos a resguardo durante toda la etapa recursiva, hasta que queda firme la sentencia, si llega a la Corte el secuestro queda acá guardado. Las armas generalmente se mandan a lo que era el Renar (ahora ANMaC) para que las destruyan ellos”, aseguró Fuentes.

Los autos se encuentran en un predio ubicado en Parque Industrial. Cuando no pueden ser restituidos pasan a la Administración General del Poder Judicial que dispone su destrucción, incorporación o remate. Desde el año 2014, cuando entró en vigencia el nuevo código de procedimiento, hasta la fecha se sumaron a la flota siete vehículos provenientes de secuestros judiciales (ver aparte).

El administrador, Enrique Maqueo, afirmó que los que ingresan son aquellos que no pueden ser reintegrados, porque hay adulteración del número de registro del motor o chasis. “Hay que hacer el trámite respectivo a la Dirección del Registro de la Propiedad Automotor en Buenos Aires. Ahí se asigna un nuevo número de motor, chasis y el dominio. Nos dan el título nuevo con una nueva numeración. A partir de ahí hacemos el trámite de incorporación al patrimonio y lo ponemos para ser utilizado por el parque automotor”, dijo.

En cuanto a la tecnología, Manqueo indicó que se han incorporado televisores y notebooks. “Los hemos puesto en algunas oficinas, sobre todo las de violencia donde concurren niños. Esa depuración la hace la fiscalía que resolvió que no era factible la devolución”, agregó. Lo mismo ocurre con el dinero que es transferido a las cuentas judiciales. En 2018 fueron 20.000 pesos y en lo que va del año 90.000 pesos, señaló el administrador.

Cuando un elemento secuestrado no es localizado se inicia una investigación para establecer qué es lo ocurrió. Si se identifica a los responsables se abre un sumario administrativo. Si es una persona ajena al Poder Judicial se inicia una causa por hurto. Los casos más frecuentes, en este último tiempo, han sido por desaparición de teléfonos celulares.

Los que fueron incorporados a la flota

Este es el listado de los vehículos provenientes de secuestros que ingresaron al Poder Judicial de Neuquén desde enero de 2014:

•VW Vento 2.5 Sedan 4 puertas (modelo 2012)

•VW Vento 2.0 Sedan 4 puertas (modelo 2010)

•Fiat Strada Adventure (modelo 2016)

•Toyota Hilux (modelo 2014)

•Renault Kangoo (modelo 2014)

•Chevrolet Agile 5 Puertas (modelo 2012)

•Toyota Hilux (modelo 2013)