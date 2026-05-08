Cuarta Marcha Federal Universitaria: cómo serán las actividades en la región

El encuentro se desarrolló en el campus de la sede Atlántica de la UNR. Foto: Marcelo Ochoa.

Viedma y Neuquén serán los epicentros regionales de la cuarta Marcha Federal Universitaria prevista para el próximo martes en reclamo al Gobierno Nacional para que cumpla con el financiamiento previsto en la Ley aprobada en octubre de 2024.

Además de la programación prevista en las capitales provinciales habrá actividades en Roca, Bariloche y en los distintos Nodos de la UNCo en localidades de la Región Sur.

Los detalles fueron presentados en una conferencia de prensa en el campus de la sede Atlántica de la UNRN con las participaciones de los rectores de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres; y de la Universidad Nacional del Comahue, Beatríz Gentile; y los respectivos vicerrectores Daniel Barrio y Paul Osovnikar; la decana del CURZAS, Adriana Goicochea, representantes de los gremios que agrupan a docentes y no docentes de ambas casas de estudio y del Centro de Estudiantes de la sede local de la UNCo.

Torres indicó que «estamos en un proceso de organización por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que se aprobó cinco veces en el Parlamento, que tiene una mayoría calificada y que a pesar de todo el Gobierno Nacional decidió no aprobarlo».

Dijo que «lo irracional, lo ilógico está en que desde el 21 de octubre de 2024 está en vigencia, fue promulgada por el Poder Ejecutivo pero en el mismo decreto decidió no financiar lo que la ley establece» y agregó que «cuando la Justicia no alcanza, cuando el Parlamento no alcanza la propuesta es convocar a la sociedad para que nos abrace y acompañe para pedir el cumplimiento de la ley».

El reclamo central será el próximo martes en la Plaza de Mayo en Buenos Aires «para que de una buena vez las universidades nos dediquemos a lo queremos hacer: Dar clase, investigar, crear conocimiento y aportar desarrollo regional» porque «los recursos los debe dar el Estado».

Por su parte, Gentile remarcó que «nos merecemos como universidades regionales hacer esto en conjunto» y «en cuatro años hacer cuatro marchas implican lo que significa el ataque al sistema universitario y científico argentino. En estas universidades hay algo especial porque entre las dos provincias cubrimos una extensión territorial que no se piensa desde el centralismo».

En ese sentido mencionó todas las localidades que abarcan los centros de la UNCo y de la UNRN «donde estamos presentando posibilidades para que nuestros chicos puedan estudiar y el ataque contra el sistema universitario va contra eso».

El impacto regional sin Ley de Financiamiento

En la Universidad del Comahue se registraron 275 renuncias de docentes y no docentes: «Significa entre un 5% y un 6%» dijo Gentile y explicó que «además de lo que significa para ellos, en forma individual, está lo que significa para el sistema de docencia, de formación de profesionales y producción de conocimiento».

Torres señaló que en los últimos años se sufrió «la pérdida de más del 45% del financiamiento» y «el 100% de la inversión en infraestructura y en ciencia y tecnología».

Agregó que «para que los sueldos recuperen el poder adquisitivo de noviembre de 2023 sería necesario un aumento salarial mayor al 50%» y explicó que «los docentes se van a otros lugares para poder vivir dignamente de sus salarios».

Remarcó que «la crisis es mucho más profunda que hablar solo de la cuestión presupuestaria» y sostuvo que «un gobierno no puede decidir que ley aplicar y que ley no en función de su ideología. La ley está y debe cumplirla».

Anticipó que «desde la UNRN vamos a hacer una presentación ante la Relatoría de Educación de Naciones Unidas para que se conozca a escala internacional».

Cómo será la actividad regional el martes 12

En Viedma la convocatoria de la sede Atlántica de la UNRN será a las 15:30 en Guido y bulevar Contín y a las 16 la columna de la UNCo marchará desde la sede del Curzas, para confluir en bulevar y 25 de Mayo y desde allí se dirigirán a la plaza San Martín.

En Neuquén capital la cita es a las 17:30 en el playón de la universidad y «vamos a marchar por el centro y toda la avenida Argentina de la ciudad de Neuquén y en cada sede donde estamos podamos abrazar a la universidad» dijo Gentile porque «tenemos una cascada de motivos para defender a la universidad pública, gratuita y de calidad».

En Bariloche se espera una concentración en el Centro Cívico con las participaciones de docentes, no docentes y alumnos de ambas universidades, de la Universidad Tecnológica Nacional y del Instituto Balseiro, mientras que estudiantes de la UNCo confirmaron «actividades de visibilización» en los Nodos de Sierra Grande, Valcheta y Jacobacci.