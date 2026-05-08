Créditos hipotecarios de Neuquén: en qué consisten, a quiénes están destinados y dónde anotarse

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó oficialmente este viernes el plan provincial de créditos hipotecarios, cuyas inscripciones ya están habilitadas.

Durante el acto en el Centro de Convenciones Domuyo la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, explicó cómo funcionan las líneas de crédito, para quiénes están pensadas y cómo se podrá acceder a ellas.

«El 5 de diciembre de 2025 la provincia lanzó el programa Neuquén Habita, que buscará brindar 20.000 soluciones habitacionales a neuquinos y neuquinas durante el 2026 y 2027«, detalló Bertoldi.

Aseguró que «en un año vamos superar las 21.000 soluciones habitacionales«.

La ministra contó que dentro del programa crearon distintas líneas de créditos. «Están destinados a familias del sector medio que tienen terreno, proyecto y voluntad de construir, pero que no tienen financiamiento«, remarcó.

Bertoldi calificó al lanzamiento del programa como «un hecho no sólo histórico, sino también inédito en la República Argentina«.

Tanya Bertoldi explicó cómo funcionan las líneas de crédito, para quiénes están pensadas y cómo se podrá acceder a ellas. Foto: Matías Subat.

Créditos específicos para las escrituras

La ministra explicó que según datos proporcionados por el Registro de Propiedad Inmueble (RPI), hay neuquinos y neuquinas que tienen su terreno pero no tienen la escritura.

«Para ellos, por decisión del gobernador, sumamos una línea específica para financiar la escrituración y que, una vez que ese proceso esté en trámite, puedan sumarse a los créditos de la construcción«, anunció.

Durante la rueda de prensa, aclaró que «una vez que se inicia el proceso de escrituración, aunque no esté completado al 100%, ya les va a permitir inscribirse a los créditos de construcción«.

Para qué son los créditos y quienes pueden acceder a ellos

«Este plan no es para comprar viviendas ya construidas, es para la construcción, ampliación o renovación«, resaltó Bertoldi. Y agregó: «no queremos financiar especulación, queremos seguir generando trabajo, movimiento económico y desarrollo real«.

El monto máximo de los créditos es de 150 millones de pesos para la construcción y de 75 millones para la renovación o ampliación. Estos financiarán el 100% de la obra y serán a 20 años.

«La tasa que nosotros ponemos es UVI más el 2% si se acreditan los haberes en el BPN. Si no acreditan haberes en el BPN, pueden acceder al crédito también pero la tasa va a ser del 6%«, puntualizó Ana Servidio, secretaria de Vivienda y Hábitat, durante la rueda de prensa.

Detalló que trabajadores en relación de dependencia, monotributistas o autónomos pueden postularse al crédito. «Con un salario de $1.500.000 ya se puede acceder a algún monto. Con 2.600.000, sumando los ingresos familiares, se puede acceder al monto máximo del crédito«, especificó.

También precisó «la cuota del crédito no puede representar más del 30% del salario de la familia o la persona«. El rango etario es de los 18 a los 65 años.

Por su parte, Bertoldi señaló «cada familia va a poder diseñar el prototipo de vivienda que quiera, la única limitante es que va a ser hasta 90 metros cuadrados«.

En cuanto a la cantidad de créditos que se otorgarán, afirmó: «Creemos que, por lo menos este año, vamos a completar los 4000 créditos con seguridad. Pero nuestro objetivo de base es 6.000 para este 2026 y el 2027«.

«Una vez que se inscriben, el sistema les va a ir respondiendo y otorgando un número de inscripción. Creemos que entre julio y agosto ya vamos a poder estar transfiriendo los primeros anticipos«, contó.

La inscripción podrá realizarse a través de la ofina virtual del ADUS/IPVU en el siguiente enlace: https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/.

Figueroa: «El éxito está en que cada neuquino viva mejor»

«Hoy estamos anunciando préstamos no bancarios para que la gente pueda construir su casa a medida con el asesoramiento indicado”, sostuvo el mandatario de la provincia.

Y remarcó: “Estamos trabajando para que cada una de las decisiones que tomamos hoy impacten en el mañana y se traduzcan en una posibilidad de éxito, ¿dónde está el éxito? El éxito está en que cada neuquino viva mejor, por eso todo lo que vamos recibiendo lo tenemos que redistribuir”.

Figueroa recordó el Programa Procrear emitido por Nación y mencionó que “de 2011 a 2023 otorgó 4.000 préstamos en la provincia. Nosotros hoy estamos lanzando también 4.000 préstamos. Lo que Nación hizo en 12 años, lo vamos a hacer ahora en un año y medio«.