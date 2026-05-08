La dura sanción de Real Madrid a Valverde y Tchouaméni tras la pelea que desató el escándalo

A Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni les salió muy cara la pelea en el vestuario que dejó al descubierto el clima tenso que se vive puertas adentro en Real Madrid desde hace varios meses. Este viernes, a dos días del Clásico frente a FC Barcelona, el club decidió cerrar el episodio que involucró a ambos mediocampistas con una sanción histórica y ejemplificadora.

La dura sanción de Real Madrid a Valverde y Tchouaméni tras la pelea en el vestuario

A través de un comunicado oficial, la institución informó que tanto el uruguayo como el francés deberán pagar una multa de 500 mil euros, una cifra inédita en la historia moderna del club y poco habitual en las principales ligas de Europa.

El castigo llegó luego de que ambos futbolistas comparecieran ante el instructor del expediente disciplinario. Durante la audiencia reconocieron el encontronazo, manifestaron su arrepentimiento y ofrecieron disculpas tanto al plantel y el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa como a los hinchas.

A pesar de la dureza de la medida económica, Real Madrid decidió no aplicarles sanciones deportivas. Ninguno será apartado del grupo ni quedará afuera de partidos oficiales, por lo que seguirán a disposición para afrontar el último tramo de la temporada. De acuerdo al último ensayo, Tchouaméni sería titular en el Camp Nou.

El caso más sensible es el de Valverde, quien igualmente estará alejado de las canchas entre 10 y 14 días por un traumatismo de cráneo y un corte superficial a causa de la pelea. Más allá de eso, la dirigencia entendió que el conflicto debía resolverse de manera interna sin afectar el funcionamiento futbolístico del equipo.

La intención de Florentino Pérez y compañía fue enviar un mensaje disciplinario contundente, sin alterar la planificación deportiva, especialmente con el Clásico (el domingo, desde las 16, en el Camp Nou) y la definición de la temporada a la vuelta de la esquina.

El comunicado oficial de Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente.

Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.

Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.

Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes.