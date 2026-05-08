Rige la alerta por nieve, viento y lluvia en Río Negro: las horas más complicadas, ¿hay riesgo de sudestada en Viedma?

Se anuncia viento y lluvia en Neuquén y Río Negro este lunes 30 de diciembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el parte de alertas que impactarán este viernes 8 de mayo en Río Negro. Según el informe, en distintas regiones de la provincia se espera una jornada complicada debido al ingreso de un frente frío.

El temporal combinará nieve, fuertes ráfagas de viento y lluvia. Además en la zona este elevó el nivel de alerta a naranja.

El detalle de las alertas y las horas complicadas por la alerta en Río Negro

El organismo nacional informó que el temporal de nieve tendrá mayor impacto en la centro oeste de Río Negro, afectará principalmente las zonas de: Meseta de Pilcaniyeu, Meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, Oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo.

Según la advertencia, el área será afectada por «nevadas persistentes de variada intensidad» y los valores de nieve acumulada podrían ser de 20 y/o 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. La franja horaria más complicadas para este sector será la tarde, hacia la noche se espera que mejoren las condiciones.

Las alertas por lluvia y viento tendrán impacto en centro-este de Río Negro, precisamente en las regiones de Conesa, Meseta de Adolfo Alsina, Meseta de San Antonio y Valcheta.

Por la lluvia el nivel es amarillo y se precisó que se registrarán «abundantes precipitaciones persistentes con acumulados de los 30mm», pudiendo ser superados en forma local.

Respecto al viento se detalló que en el área bajo nivel amarillo se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h; y ráfagas de más de 100 km/h. Para el sector bajo nivel naranja, se prevén vientos del «sector sur con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar localmente los 110 km/h».

Las horas más complicadas serán las comprendidas entre la tarde, a partir de las 14, y la noche, pudiendo mantenerse estas condiciones hasta la madrugada.

¿Hay riesgo de sudestada en Viedma?

Como el nivel naranja alcanzará la zona costera, entre los ciudadanos hay preocupación por una posible riesgo de sudestada como la que se registró el años pasado ante un temporal de condiciones similares.

Si bien estas condiciones suelen darse más en el río de La Plata, en Viedma el fenómeno de vientos intensos que ingresan desde el sector sur y sudeste combinados con lluvias, puede generar efectos similares debido a la proximidad del mar y el cauce del río Negro.

Sin embargo por el momento ninguna autoridad emitió alguna advertencia al respecto, pero si se tomaron medidas de prevención debido a la severidad del pronóstico: