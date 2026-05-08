Ampliaron una sede barrial en el casco histórico de Cutral Co

En el barrio Centro Sur de Cutral Co la sede comunitaria sumó 50 metros cuadrados más de construcción tradicional a sus instalaciones actuales. La multiplicidad de actividades que se brindan y el hecho de encontrarse en un punto neurálgico es muy concurrido por las vecinas y vecinos. Como parte del proyecto se niveló la vereda y se pintaron las instalaciones.

Desde la comuna cutralquense, se explicó que la sede comunitaria de Centro Sur fue ampliada. El proyecto de obra consistió en una edificación de 50 metros cuadrados que se anexaron a los ya existentes.

El presidente barrial José Bernal señaló que si bien el espacio anterior estaba en condiciones, se hacía escaso para el amplio abanico de actividades que se organizan en el lugar, situado al lado del natatorio municipal, sobre la calle Elordi y a media cuadra del edificio municipal. «Se nos estaba haciendo chica la sede. Estamos muy contentos. Ahora vamos a poder brindar mejor servicio y más talleres», describió Bernal.

En cuanto a las características del espacio, se informó que el salón fue construido con sistema tradicional de mampostería y tirantes de madera. Se le colocó piso cerámico, calefacción y un sistema de desagüe que se conectó hacia la calle. Se niveló la vereda para que se mantenga una correlación con las construcciones aledañas.

El lugar es muy concurrido por las vecinas y vecinas que realizan actividades (Foto: gentileza)

Por otra parte, en el espacio original se hicieron mejoras, entre ellas los arreglos de los sanitarios, se renovó la iluminación y se pintó todo el interior y el exterior. El intendente Ramón Rioseco que visitó el lugar junto al subsecretario de Obras Públicas, Fabián Si, señaló la importancia de un espacio acorde, que es muy utilizado por las vecinas y vecinos que realizan diferentes talleres y además al ser una zona céntrica, cuenta con facilidad de acceso para transitar y seguridad.

El lugar ya va a ser utilizado este domingo porque se hará el 3° torneo de ajedrez libre amateur con jugadores locales y de otros puntos de la provincia, desde las 14.