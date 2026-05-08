Cipolletti instalará más cámaras con IA, lectoras de patentes y monitoreo en vivo: conocé dónde estarán

Las cámaras permiten el seguimiento de personas y lectura de patentes. Foto: municipio de Cipolletti.

El sistema de seguridad de Cipolletti incorporará nuevas herramientas tecnológicas con la instalación de cámaras de seguridad equipadas con inteligencia artificial, seguimiento de personas y lectoras de patentes. El equipo operativo es de la empresa Altec y Río Negro Emergencias.

Según se informó, el plan contempla la colocación de 170 dispositivos entre cámaras fijas, domos y equipos LPR, que estarán conectados al centro de monitoreo del 911. Actualmente ya fueron instaladas cerca de 100 unidades en diferentes puntos estratégicos.

Durante los últimos días se realizaron trabajos en las intersecciones de Primeros Pobladores y Colombia; Primeros Pobladores e Illia; y Santa Cruz y Buenos Aires. Las tareas continuarán en sectores como Roca y Miguel Ángel Muñoz, 25 de Mayo e Yrigoyen, General Paz y Paso de los Libres, además de otros cruces clave de la ciudad.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler acompañó parte de los trabajos y remarcó: “Un Plan provincial de seguridad, por una ciudad más segura, teníamos 60 cámaras, pasamos a 170, y ya tenemos instaladas casi 100. Es el gobierno provincial y municipal trabajando para mejorar la seguridad en Cipolletti”.

El intendente, Rodrigo Buteler, acompañó en la instalación de cámaras. Foto: municipio de Cipolletti.

Cómo funcionará el nuevo «Anillo Digital Provincial» en Cipolletti

Las cámaras lectoras de patentes formarán parte del denominado Anillo Digital Provincial, un sistema diseñado para detectar vehículos de secuestro o requisitorias judiciales.

Cuando uno de los depósitos identifique un automóvil secuestrado, el sistema enviará alertas automáticas a los centros de monitoreo y a la Policía de Río Negro para coordinar operativos de cerrojo y concretar las intervenciones.

«Una inversión muy grande para la ciudad para mejorar la seguridad», sostuvo José Daniel Arcajo, subsecretario de seguridad Ciudadana. «En Cipolletti la seguridad sigue siendo una prioridad, una compra histórica, un trabajo en conjunto entre provincia y municipio que trae resultados concretos y contundentes para la seguridad. Se están instalando cámaras fijas, domos y LPR (cámaras lectoras de patentes)”, agregó.

Desde el gobierno provincial señalaron que el objetivo es fortalecer el sistema de prevención y ampliar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos mediante monitoreo permanente y coordinación inmediata con las fuerzas policiales.

Los casos en los que las cámaras ayudaron a recuperar autos robados

Las autoridades difundieron además distintos procedimientos recientes en los que el monitoreo permitió detectar vehículos con pedidos judiciales y seguir sospechosos en tiempo real.

Uno de los casos ocurrió cuando las cámaras identificaron un Geely blanco estacionado en Fernández Oro y España. Tras cruzar información con el sistema SIFCOP, se confirmó que tenía pedido de secuestro vigente desde 2022 y el rodado fue retenido por la Policía.

En otro procedimiento registrado en marzo de 2026, las nuevas cámaras con inteligencia artificial detectaron un Peugeot 406 con pedido de secuestro cargado por Gendarmería Nacional. Los operadores siguieron su recorrido y el vehículo fue interceptado en jurisdicción de la Comisaría 4°.

También se recuperó un Fiat Duna robado en Neuquén en 2021 luego de que operadores del 911 advirtieran que la patente estaba colocada en el parabrisas. El seguimiento finalizó con un operativo en Primeros Pobladores y Esquiú.

Otro hecho permitió localizar un vehículo buscado desde 2019 por la Justicia neuquina. El auto fue detectado estacionado en Rivadavia y O’Higgins y minutos después quedó secuestrado.

Además, el sistema de monitoreo fue clave para detener a dos sospechosos tras un robo a un kiosco en Cipolletti, luego de un seguimiento coordinado entre las cámaras y los móviles policiales.