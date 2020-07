Dos fondos de acreedores aceptaron la oferta de canje argentina

Dos de los grandes fondos acreedores de bonos de la Argentina aceptaron la oferta propuesta de reestructuración de deuda presentada por el Gobierno, se informó en un comunicado. Se trata de los fondos Fintech, cuyo dueño es el reconocido financista David Martínez, y Gramercy, que al igual que el anterior ya había participado de los canjes 2005 y 2010.

Más temprano, el Gobierno nacional presentó hoy su nueva propuesta de canje de deuda ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la Securities Exchange Commission (SEC), según consta en los registros del organismo norteamericano.

"Gramercy Funds Management y Fintech Advisory Inc. acogen con beneplácito el anuncio de esta noche por parte de la República Argentina, incluidas las mejoras en los términos y condiciones de su oferta original del 21 de abril de 2020', expresó el comunicado conjunto.

"Esperamos apoyar la oferta de la Argentina, ya que prevé la sostenibilidad de la deuda y eso es crucial para un crecimiento económico duradero, alto e inclusivo", concluyó.

La nueva oferta implica una mejora para los bonistas y le otorga mayores ventajas a los primeros que se decidan a aceptarla, quienes podrían comenzar a cobrar en septiembre de 2021.

En cuanto al Valor Presente Neto (VPN), será de US$ 53,5 por cada US$ 100 de valor nominal para los bonos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri; y de US$ 59,5 para los títulos de los canjes de 2005 y 2010.