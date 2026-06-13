¿No sabés qué leer?: los seis libros recomendados por la librería Lecton, entre la intimidad, el deseo y la aventura

La vida al final

Bernhard Schlink

Traducción de Daniel Najmías

Martin, un abogado de setenta y seis años, recibe el inesperado diagnóstico de una enfermedad terminal. Felizmente casado con una mujer mucho más joven que él y padre de un niño pequeño, deberá enfrentarse a una pregunta ineludible: ¿cómo vivir plenamente sus últimos meses?

Martin se niega a caer en el dramatismo y se entrega a una rutina metódica y serena: poner en orden el tiempo que le queda y despedirse de su familia dejándoles un recuerdo preciado y perdurable de su existencia en común. Lo hace sin estridencias, mediante una serie de gestos modestos y ordinarios pero llenos de calidez y dignidad. Cancela compromisos, deja de contestar correos, dedica las horas a disfrutar del día a día con su hijo y reflexiona sobre qué legado puede dejarle.

Comienza a escribirle una carta, aunque pronto se da cuenta de que su amor y su presencia valen más que cualquier testimonio. También observa con cierta inquietud que su esposa parece tener otra vida más allá de su relación, lo cual no enturbia su voluntad de decirle adiós de la mejor manera posible.

Lejos de sentimentalismos, la obra plantea cuestiones esenciales —¿qué se considera una vida bien vivida? ¿Cómo despedirse de las personas que amamos?— y deja en el lector una huella duradera y esperanzadora. Un testamento literario sobre el tiempo, el amor y la aceptación de la finitud que forma parte de la experiencia humana.

Nunca estuviste solo

Albert Espinosa

Un thriller emocional que sigue la historia de Guido, un chico con poderes extrasensoriales que tiene que ayudar al médico que le curó de pequeño para descubrir la verdad sobre un misterio que los acecha desde entonces. Un relato que habla del más allá, de lo que hay cuando morimos, de la verdad o de la mentira y de la vida actual en tiempos de redes sociales.



Nacido en Barcelona en 1973, Espinosa es actor, director, guionista e ingeniero industrial, y creador de la serie Pulseras rojas, basada en su libro El mundo amarillo y en su lucha contra el cáncer.

Contra ataque a los 30

Won-Pyung Sohn

Jihye es una chica «normal y corriente» —empezando por su nombre, uno de los más comunes en Corea— con un carácter más bien apocado. En la Academia Diamant, donde trabaja como becaria, tolera en resignado silencio los disparates de sus jefes mientras aprende a dominar con maestría el arte de poner los ojos en blanco y a llevar cafés de manera servicial con la esperanza de lograr algún día un puesto fijo en la empresa.



Sus esfuerzos por soportar la hostilidad de este ambiente de trabajo se ven alterados con la llegada de Gyuok Lee, el nuevo becario -una versión pacifista del protagonista de V de Vendetta-, que les habla de «subversión» y convence a Jihye y a un par de compañeros más de que deben tomar la justicia por mano propia. Así empiezan a perpetrar pequeños «contraataques» dirigidos a superiores, políticos y a todo aquel que se empeñe en abusar de su posición para aprovecharse de los más débiles.

Hasta la próxima estación

Carla Dicianno

Carla Dicianno construye una historia sobre los vínculos que se desgastan y los impulsos que, aun contenidos, buscan abrirse paso. La protagonista, Emma, ha organizado su vida alrededor de una estabilidad que no la desafía: una relación sin sobresaltos, un trabajo que la protege, una rutina que evita conflictos. Pero esa calma es también una forma de quietud forzada. La irrupción de una presencia que pone en tensión ese equilibrio funciona como detonante: lo que parecía resuelto empieza a resquebrajarse, y lo que estaba callado, a cobrar voz.



La novela avanza en ese terreno de lo emocional con un tono contenido, sin dramatismos excesivos, pero con una insistencia clara en el registro del deseo y la incomodidad. Dicianno explora el momento en que sostener lo conocido deja de ser una opción suficiente y aparece la posibilidad —no siempre tranquila— de correrse de lugar. Entre la introspección y el movimiento, Hasta la próxima estación propone un viaje más interno que geográfico: el de alguien que empieza a preguntarse si vivir en equilibrio es, en realidad, seguir detenida.

Australia

Anabella Franco



Cuando descubre que su marido le es infiel, Hazel se divorcia, saca un pasaje a Australia y elige vivir en la finca de su adorada abuela Elsie, cuya muerte todavía llora. Pero varios temores rodean ese regreso después de quince años en el extranjero: ¿su título de ingeniera le servirá de algo en medio del campo? ¿De qué va a vivir? ¿Y si la casa estuviera en un estado catastrófico? Al llegar, se tranquiliza; un hombre joven, trepado a una escalera, repara el techo.

Pero la serenidad se esfuma cuando lo reconoce: es Max, su primer amor, a quien su madre le prohibió ver cuando los dos eran adolescentes. ¿Qué hace en su propiedad? Después de una conversación incómoda, se comprometen a trabajar juntos para poner en valor la finca. Max deja en claro desde el principio que el pasado quedó atrás. Sin embargo, las vivencias difíciles de su infancia todavía lo acompañan.

Marte

Jo Rivadulla

Libro álbum infantil que combina texto e ilustraciones para narrar una historia de aventura y descubrimiento.

La trama comienza cuando una nave se estrella en un planeta desconocido, lo que despierta en su protagonista -una pequeña astronauta- el deseo inmediato de escapar.



A lo largo del relato, se despliega un recorrido por un entorno extraño que presenta desafíos, temores y situaciones inesperadas, mientras la protagonista explora el planeta e intenta comprenderlo.

Más allá de la aventura espacial, el libro propone una lectura más profunda sobre el miedo a lo desconocido y el valor de enfrentarlo.