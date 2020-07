Dos rescates en la montaña en plena cuarentena encendieron las alarmas

Como en pleno verano, la comisión de auxilio del Club Andino Bariloche tuvo que realizar dos salidas simultáneas el último domingo para rescatar a personas que pidieron ayuda en zonas de montaña, a pesar de las restricciones propias de la cuarentena.

El buen tiempo del fin de semana animó a miles de barilochenses a recorrer distintos circuitos, que están cubiertos de nieve. En algunos casos realizaron excursiones en esquíes, sin la experiencia suficiente.

Es lo que subrayó el responsable de la comisión de auxilio del CAB, Martín Raffo, quien prefirió no dar detalles de los rescates “para evitar la estigmatización”. Dijo sin embargo que es preocupante la falta de prudencia de quienes salen en ésta época “sin los recaudos y sin el equipo necesario”.

Dijo que este domingo fueron los primeros operativos de la CAX desde que comenzó la cuarentena. Según indicó, en invierno suelen ser muy pocos requeridos, pero este año la situación sería distinta porque “hay mucha gente que está apurada y ansiosa” por salir a la montaña y “subestiman las condiciones”.

El intendente Gustavo Gennuso también habló del tema y no ocultó su enojo. “Me cuesta entenderlo, tanta comunicación, tanta tele, tanta radio pero no hemos llegado al corazón del problema” dijo Gennuso, en referencia a las salidas masivas, en grupo y sin medidas de protección que se registraron el último fin de semana y que él mismo denunció con fotos en redes sociales.

El intendente dijo que a partir de lo ocurrido en Catedral (donde mucha gente fue a disfrutar de la nieve, algunos con esquíes) lo más probable es que posterguen la apertura del cerro. En declaraciones a FM Bariloche señaló que la fecha que evaluaban era “alrededor del 15 de julio”, pero no lo van a hacer porque “es incontrolable”.

Afirmó que “no están dadas las condiciones” y en eso coinciden el municipio y la empresa Capsa.

“La gente hace lo que quiere y no lo que debe”, señaló Gennuso. Ante las críticas por su exposición de casos con fotos en las redes el intendente se justificó. “Lo hago porque hay peligro de muerte -dijo-, para qué ser simpático si quiero salvar vidas”.

Raffo informó que la comisión de auxilio recibió un llamado por dos personas perdidas en la zona de Colonia Suiza, que fueron encontradas y bajadas alrededor de la medianoche del domingo. Otro hombre que había salido con esquíes en un grupo que se dirigió al cerro Goye, sufrió una lesión en la bajada y también demandó la presencia de la CAX.

Según Raffo, debieron movilizar unos 10 rescatistas en cada operativo. “Hay mucha gente que va sin estar capacitada ni equipada y no tiene ni idea de lo que está haciendo”, aseguró.

Dijo que “ser barilochense no te va a hacer necesariamente conocedor de la montaña. Hay personas que no miden el riesgo y están yendo a lugares que no conocen o que solo fueron en verano”.

Señaló que el hombre lesionado “no tenía el nivel de esquí” para el lugar donde incursionó. En principio se creyó que estaba fracturado, pero luego comprobaron que no era tan grave. Igual debió ser ayudado a descender porque no podía movilizarse por sus propios medios.

Proyectos de apertura

Los medios de elevación en los centros invernales están cerrados, lo mismo que los circuitos de trekking en jurisdicción del parque nacional Nahuel Huapi, cuyo intendente Horacio Paradela informó días atrás sobre las evaluaciones en marcha para disponer una próxima apertura.

Raffo dijo que lo ocurrido no debería condicionar ese plan, pero va a hacer falta “mucha prudencia” de quienes realicen salidas de montaña.

Agregó que la CAX prepara una nueva cartilla con recomendaciones, porque les preocupa “la gente que se pierde y que toma decisiones equivocadas”, aun en esta época, con temperaturas extremas y mucha nieve.

Gennuso dijo que el control que puede ejercer el municipio es limitado y cualquier relajamiento de las prohibiciones va a depender de “la responsabilidad, y que la gente se controle a sí misma”.