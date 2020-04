Ebrio, un alcalde catalán viola la cuarentena, muerde a un policía y renuncia a su cargo

El hasta hoy alcalde de Badalona, el socialista Álex Pastor, renunció a su cargo tras pasar la noche en la comisaría luego de haber sido sorprendido violando el confinamiento y conduciendo ebrio en la capital catalana.

“Estaba muy alterado, gritando y dando golpes” dijeron fuentes policiales, citadas por la prensa española, que detallaron que el jefe comunal de la localidad ubicada a 10 kilómetros de Barcelona, mordió a un agente de los Mossos d' Esquadra, la policía regional catalana, que participó del arresto.

En una carta que hizo pública mientras todavía estaba arrestado en Barcelona, Pastor renunció a la Alcaldía, argumentando que la "exigencia" del cargo lo había afectado emocionalmente.

"He visto resentido el lado más personal y familiar. Esto ha afectado a mi salud y a mi estado emocional y me ha llevado a hacer cosas de las que me arrepiento", dijo el político socialista, al que su partido suspendió de militancia.

España atraviesa su sexta semana de cuarentena bajo estado de alarma por la crisis del coroanvirus, que ya causó casi 22.000 muertes en el país.

Si bien las autoridades destacan diariamente la disciplina de los ciudadanos, que mayoritariamente cumplen a raja tabla el confinamiento, se producen diariamente algunos incidentes y arrestos, 83 en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 2.737 detenidos, según el ultimo dato actualizado por el comité de crisis del coronavirus.