Las reservas del Banco Central superaron los US$ 48.000 millones por primera vez desde 2019

Las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvieron a marcar un nuevo máximo al superar los US$ 48.000 millones, en una jornada en la que además la autoridad monetaria concretó la tercera mayor compra de divisas desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El organismo alcanzó una cifra que no se registraba desde 2019, cuando las reservas internacionales se mantenían por encima de los US$ 48.000 millones.

Este jueves, el BCRA cerró con reservas por US$ 48.511 millones, un nivel que no se observaba desde septiembre de 2019, durante la administración de Mauricio Macri.

En la gestión de Cambiemos, las reservas habían llegado a ubicarse en US$ 48.601 millones.

De acuerdo con el reporte diario de la entidad, el stock de reservas aumentó US$ 644 millones respecto del miércoles.

En paralelo, el Banco Central, presidido por Santiago Bausili, continuó con la compra de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Durante la jornada adquirió US$ 447 millones, lo que representa la tercera mayor compra diaria de la administración de La Libertad Avanza y la segunda más alta del año.

De esta manera, el organismo acumula 96 jornadas consecutivas de intervención en el mercado mayorista para sumar dólares. La única excepción fue el 2 de enero, cuando no realizó operaciones.

Desde la puesta en marcha de la denominada “fase 4” del programa monetario, el BCRA compró US$ 9.681 millones, cifra que representa el 96% de la meta anual establecida.

El objetivo fijado para 2026 es de US$ 10.000 millones, con la posibilidad de extenderse hasta los US$ 17.000 millones, según la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario.

En ese contexto, el Banco Central acumula compras por US$ 2.526 millones durante mayo. En abril había registrado la mayor adquisición mensual del año, con un total de US$ 2.769 millones.

La liquidación del sector agroexportador y una mayor colocación de deuda por parte de empresas privadas permitieron a la autoridad monetaria incrementar el ingreso de divisas.