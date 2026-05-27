Dólar hoy: ¿a cuánto abre la cotización oficial y el blue este miércoles 27 de mayo 2026?.-

El inicio de la rueda cambiaria de este miércoles 27 de mayo 2026 no es un momento más para el bolsillo de los argentinos: mientras el ecosistema financiero procesa el impacto de la reforma laboral y la actualización de los salarios de mayo, junto al incipiente pago de aguinaldos, pensar en la cotización del dólar se vuelve un ejercicio de precisión necesario para blindar el poder adquisitivo.

Las primeras horas de la mañana guardan el misterio de cómo reaccionarán los mercados ante la mayor liquidez circulante por los recientes aumentos paritarios, convirtiendo a este inicio de jornada en un «cliffhanger» económico donde cada centavo cuenta para definir la estrategia de ahorro de la semana.

Cotizaciones del dólar oficial en Neuquén y Río Negro: ¿a cuánto comprar este miércoles 27 de mayo 2026?

En Neuquén, el dólar oficial inicia este miércoles 27 de mayo 2026 en el Banco Provincia a:

$1.370 para la compra.

$1.440 para la venta.

En tanto, en Río Negro el dólar oficial arranca este miércoles 27 de mayo 2026 en el Banco Patagonia a:

$1.380 para la compra.

$1.430 para la venta.

¿A cuánto cotiza el dólar oficial y el dólar blue este miércoles 27 de mayo 2026?

Para quienes necesitan respuestas rápidas antes de iniciar sus actividades, la cotización del dólar presenta un esquema de precios que sirve como termómetro de la economía local.

Según los registros oficiales y el pulso del mercado paralelo, estos son los valores de referencia para el arranque de hoy:

Dólar Oficial (Banco Nación) : se mantiene bajo el esquema de micro-devaluaciones diarias controladas por el Banco Central.

: se mantiene bajo el esquema de micro-devaluaciones diarias controladas por el Banco Central. Dólar Blue : la divisa informal inicia el día bajo la lupa tras los movimientos de la semana previa, siendo el indicador más sensible para el consumo minorista.

: la divisa informal inicia el día bajo la lupa tras los movimientos de la semana previa, siendo el indicador más sensible para el consumo minorista. Dólar MEP y CCL : los tipos de cambio financieros son clave para las empresas que buscan dolarizar carteras de forma legal en este cierre de mes.

: los tipos de cambio financieros son clave para las empresas que buscan dolarizar carteras de forma legal en este cierre de mes. Dólar Tarjeta: es el valor de referencia para los consumos en el exterior, afectado por la carga impositiva vigente. Este inicia la jornada a $1.859.

Dólar oficial hoy: qué dicen las pizarras de los bancos este miércoles 27 de mayo 2026

El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1375 1425 Banco Nación 1380 1430 Banco ICBC 1375 1435 Banco BBVA 1380 1430 Banco Supervielle 1385 1435 Banco Ciudad de Bs As 1370 1430 Banco Patagonia 1380 1430 Banco Hipotecario 1385 1425 Banco Santander 1380 1430 Banco Credicoop 1375 1425 Banco Macro 1375 1435 Banco Piano 1380 1435 Banco BPN 1370 1440

Dólar blue, dólar MEP y dólar CCL: cotizaciones este miércoles 27 de mayo 2026

El dólar blue inicia su actividad este miércoles 27 de mayo 2026 cotizando a:

Compra: $1.420.

Venta: $1.440.

El dólar MEP, en tanto, arranca este miércoles 27 de mayo 2026 a:

$1.430.

Mientras que el dólar CCL (Contado Con Liquidación) se consigue a:

$1.485.

Factores clave: ¿por qué la cotización del dólar es tendencia este miércoles?

Especialistas del sector financiero atribuyen la relevancia de esta semana a la convergencia de varios hitos normativos: entre ellos, se pueden destacar la reciente oficialización de los aumentos para el personal de casas particulares y otros gremios ha inyectado una dinámica distinta a la demanda de moneda extranjera, pueden ser algunos de los motivos.

Además, la plena vigencia de la Ley de Modernización Laboral desde este mayo 2026 ha generado un cambio de expectativas en el sector privado, lo que suele traducirse en movimientos de cobertura en los dólares financieros durante las primeras horas de operaciones.