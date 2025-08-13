A cuánto cotizó el peso chileno este miércoles 13 de agosto previo al fin de semana largo en Argentina

Este viernes 15 de agosto finalmente no es feriado. Sin embargo, fue designado como día no laborable con fines turísticos, por lo que algunos argentinos podrán disfrutarlo como un fin de semana largo. Para quienes tengan planeado un viaje a Chile, a cuánto cotizó el peso chileno este miércoles 13 de agosto.

Según informó Wise, un peso chileno cuesta $1,37 de moneda nacional. En este sentido, unos $100.000 argentinos equivalen a $72.612 chilenos.

Asimismo, para quienes tienen pensado intercambiar dólares, la referencia a tener en cuenta es que U$S 100 valen 95.393 de pesos chilenos.

Cotizaciones del dólar en Neuquén y Río Negro: qué pasó hoy 13 de agosto 2025

El dólar en Banco Nación inició su actividad este miércoles 13 de agosto 2025 con el dólar a $1.290 para la compra y $1.330 para la venta. En el transcurso de la jornada, había caído otros $5.

Cabe tener en cuenta que en agosto 2025, el dólar Banco Nación acumula un alza de $165 (+13,6%). Esto lleva al dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) a $1.794, por encima de todas las demás cotizaciones.

En tanto en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar abrió su actividad en $1.270 para la compra y $1.340 para la venta, manteniéndose estable y a la baja durante toda la jornada.

El dólar blue abrió su actividad este miércoles 13 de agosto 2025 cotizando en $1.310 para la compra y en $1.330 para la venta. Sin embargo, hacia el cierre había aumentado $10.

Dólar blue:

Para la compra: $1.320.

Para la venta: $1.340.

Por su parte, los dólares financieros operaron hoy en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura $1.323,46

Cierre: $1.318,06

Dólar CCL: