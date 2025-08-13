Cotizaciones del dólar en Neuquén y Río Negro: qué esperar hoy 13 de agosto 2025

El mercado cambiario abre su actividad con expectativa, ya que hoy es un «supermiércoles» para la economía: hay vencimientos y se esperan posibles medidas del gobierno de Javier Milei, este 13 de agosto 2025. Por eso, a continuación, repasamos cómo inicia el dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros: conocé acá a cuánto cotizan.

Recientemente, tras más de cinco años, se levantaron las restricciones para comprar dólares desde abril pasado y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

En agosto 2025, el dólar tiene un piso de $961 y un techo de $1.457: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Luego de la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: Miércoles 13 de agosto 2025

El dólar en Banco Nación inicia su actividad este miércoles 13 de agosto 2025 con el dólar a $1.290 para la compra y $1.330 para la venta.

Cabe tener en cuenta que en agosto 2025, el dólar Banco Nación acumula un alza de $165 (+13,6%). Esto lleva al dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) a $1.794, por encima de todas las demás cotizaciones.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este miércoles 13 de agosto 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1285 1325 Banco Nación 1290 1330 Banco ICBC 1285 1337 Banco BBVA 1295 1335 Banco Supervielle 1301 1341 Banco Ciudad de Bs As 1285 1335 Banco Patagonia 1290 1340 Banco Santander 1295 1335 Banco Galicia Más 1290 1330 Banco Credicoop 1295 1335 Banco Macro 1294 1334 Banco Piano 1295 1345 Banco BPN 1270 1340

En tanto en el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar abrió su actividad en $1.270 para la compra y $1.340 para la venta, manteniéndose estable y a la baja.

Cabe recordar que para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100. Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: Miércoles 13 de agosto 2025

El dólar blue abre su actividad este miércoles 13 de agosto 2025 cotizando en:

Para la compra: $1.310.

Para la venta: $1.330.

Por su parte, los dólares financieros operan hoy en estos valores: