Chile podría perder su mayor ícono cultural: el aumento del mar pone en riesgo los moáis de Isla de Pascua

Chile enfrenta una amenaza climática sin precedentes: el aumento del nivel del mar podría dañar de forma irreversible los moáis de Isla de Pascua para fines de siglo. Según un estudio publicado en la revista Journal of Cultural Heritage y difundido por Associated Press, al menos 50 sitios sagrados —entre ellos Ahu Tongariki, la mayor plataforma ceremonial de la isla— enfrentan la amenaza de inundaciones y erosión antes de 2080.

Según el medio Infobae, la investigación, liderada por Noah Paoa, estudiante de doctorado en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Hawái, utilizó un «gemelo digital» de la costa oriental de Rapa Nui, el primer modelo predictivo de alta resolución aplicado a la zona. El trabajo combinó simulaciones climáticas con mapas arqueológicos para identificar las áreas más vulnerables.

Las proyecciones muestran que, a partir de la década de 2080, el océano podría alcanzar los pies de los 15 moáis alineados de Ahu Tongariki. El fenómeno amenazaría con generar erosión permanente y alterar no solo el paisaje, sino también la memoria cultural y espiritual de la comunidad rapanui. «El aumento del nivel del mar es real. No es una amenaza lejana», advirtió Paoa, subrayando que la respuesta temprana será clave para evitar daños irreversibles.

Más allá del desgaste de las estatuas, el impacto sería económico y social. Ahu Tongariki, restaurado tras los daños del tsunami de 1960, es el principal atractivo turístico de la isla y símbolo de la proyección cultural de Chile en el mundo. Forma parte del Parque Nacional Rapa Nui, Patrimonio Mundial de la Unesco, que recibe decenas de miles de visitantes cada año.

Patrimonio mundial en riesgo: la erosión costera amenaza no solo a los moáis

La isla cuenta con cerca de 900 moáis, erigidos a lo largo de seis siglos por los antiguos habitantes en honor a ancestros y líderes. Sin embargo, su exposición directa al mar plantea un desafío que los planes de conservación tradicionales no contemplaban.

El caso de Rapa Nui no es aislado: según la Unesco, el cambio climático es «la mayor amenaza para los sitios marinos del Patrimonio Mundial». En regiones como el Mediterráneo y África, tres cuartas partes de los enclaves costeros de baja altitud ya sufren erosión o inundaciones, lo que refleja un problema de escala global que requiere cooperación internacional para preservar el patrimonio de la humanidad.