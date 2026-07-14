Los peores horarios de la alerta por lluvia en la cordillera de Neuquén y Río Negro: qué se espera en el Alto Valle
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas para este martes 14 de julio. Mirá los detalles del pronóstico del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas y confirmó que la cordillera tendrá una jornada intensa que combinará lluvias y nieve en zonas altas. El temporal tendrá mayor impacto en la zona de Bariloche y Los Lagos, pero no descarta que repercute en sus alrededores.
Por otra parte, detalló cómo seguirá el clima en el Alto Valle, una región que comenzó la semana con bajas temperaturas, humedad, niebla y poco sol.
Los peores horarios de la alerta por lluvia
El organismo nacional indicó que la alerta por lluvia es de nivel amarillo. El área afectada recibirá lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, los cuales podrían ser superados de manera puntual.
A su vez, la alerta subrayó que en zonas de mayor elevación, «no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada».
En cuanto a la franja horaria más complicada, esta será la tarde y la noche. Las condiciones podrían mejorar hacia la madrugada del miércoles, aunque para esta jornada ya anticipó otra alerta pero por nevadas.
Para que tengas en cuenta, en ciudades como Villa La Angostura y Bariloche, las condiciones serán las siguientes:
Bariloche
- Mañana: El tiempo presentará lluvias y nevadas con una probabilidad de precipitación de entre el cuarenta y el setenta por ciento. La temperatura será de cuatro grados con vientos de siete a doce kilómetros por hora soplado en dirección sudeste, sin registro de ráfagas.
- Tarde: Se pronostican lluvias con una probabilidad de precipitación de entre el cuarenta y el setenta por ciento. La temperatura alcanzará los siete grados con vientos de siete a doce kilómetros por hora provenientes del este y ráfagas de cuarenta y dos a cincuenta kilómetros por hora.
- Noche: Continuarán las lluvias con una probabilidad de precipitación de entre el cuarenta y el setenta por ciento. La temperatura se fijará en cinco grados con vientos de siete a doce kilómetros por hora en dirección este, sin ráfagas registradas.
Villa La Angostura
- Mañana: El cielo presentará lluvias y nevadas con una probabilidad de precipitación de entre el cuarenta y el setenta por ciento. La temperatura registrará dos grados con vientos de siete a doce kilómetros por hora soplado desde el este, sin registrar ráfagas.
- Tarde: El estado del tiempo pasará a lluvias fuertes con una probabilidad de precipitación de entre el setenta y el cien por ciento. La temperatura será de seis grados con vientos de siete a doce kilómetros por hora con sentido hacia el este y ráfagas de cuarenta y dos a cincuenta kilómetros por hora.
- Noche: Persistirán las lluvias con una probabilidad de precipitación de entre el cuarenta y el setenta por ciento. La temperatura marcará cinco grados con vientos de siete a doce kilómetros por hora con rumbo este, sin presencia de ráfagas.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle
Por su parte, el Alto Valle seguirá registrando bajas temperaturas y neblina durante las primeras horas del día. En línea general la temperatura máxima alcanzará los 15°C y la mínima 1°C.
Para precisar, las condiciones en Roca y Neuquén, serán las siguientes:
General Roca
- Día: El cielo se presentará cubierto. La temperatura máxima alcanzará los quince grados con vientos de diez kilómetros por hora y ráfagas de trece kilómetros por hora, soplando desde el noreste.
- Noche: El estado del cielo continuará cubierto. La temperatura descenderá a dos grados con vientos de diez kilómetros por hora y ráfagas de diez kilómetros por hora, manteniendo la dirección proveniente del noreste.
Neuquén
- Día: El cielo estará completamente cubierto. Se registrará una temperatura máxima de catorce grados con vientos de ocho kilómetros por hora y ráfagas de doce kilómetros por hora, soplando desde el este.
- Noche: El cielo se mantendrá cubierto. La temperatura bajará hasta un grado con vientos de diez kilómetros por hora y ráfagas de diez kilómetros por hora, con dirección constante desde el este.
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