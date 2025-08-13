¿Nueva ola polar en la Patagonia? Pronostican la llegada de «refuerzos» de aire frío, desde cuándo

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) alertó sobre la posible llegada de una nueva ola de frío que afectará a la Patagonia en los próximos días. Según el organismo, el aire frío proveniente del este, desde el Atlántico, ya comienza a influir en el norte patagónico, generando nubosidad variable y temperaturas que registran un leve ascenso hacia el fin de semana.

Los pronósticos indican que durante el domingo se podrían registrar períodos inestables en los valles, la meseta y la costa, con lluvias dispersas y cambios de clima que podrían afectar la planificación de actividades al aire libre.

Para el martes 20, se espera el ingreso de aire polar frío que provocará un marcado descenso de las temperaturas y nevadas en la cordillera, mientras que gran parte de la región experimentará un frío intenso.

La AIC señaló que esta etapa de frío podría estar acompañada de vientos moderados a fuertes en sectores de meseta y costa, lo que acentuará la sensación térmica y la percepción de bajas temperaturas en la población. A pesar de esto, hacia la última semana del mes se anticipan nuevamente días más cálidos, aunque con alternancia de períodos inestables que seguirán condicionando la región.

Fin de semana largo: cómo estará el clima en Neuquén y Alto Valle

La AIC prevé un fin de semana con clima variable en Neuquén. El viernes se presentará cubierto durante el día y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 16 ºC de máxima y 2 ºC de mínima, vientos de 24 km/h y ráfagas de hasta 35 km/h provenientes del sector Suroeste-Noreste.

El sábado, se espera un día parcialmente nublado y una noche similar, con máximas de 17 ºC y mínimas de 2 ºC, vientos más leves de 11 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 32 km/h desde el Suroeste.

Para el domingo, el clima será inestable, con cielo cubierto durante la jornada y lluvias débiles y dispersas por la noche; las temperaturas irán de 19 ºC a 4 ºC, con vientos de hasta 23 km/h y ráfagas de 31 km/h desde el Noreste-Noreste.

En el Alto Valle de Río Negro, La AIC pronostica un fin de semana con clima variable. El viernes estará cubierto, con máximas de 17 ºC y mínimas de 2 ºC, y vientos del Noreste con ráfagas de hasta 40 km/h.

El sábado será mayormente despejado durante el día y parcialmente nublado por la noche, con temperaturas entre 1 ºC y 17 ºC. Para el domingo se espera cielo mayormente cubierto, máximas de 19 ºC, mínimas de 8 ºC y vientos moderados del Noreste.