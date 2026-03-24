Luis Caputo destacó la respuesta del agro a la baja de impuestos: «La producción apunta a una cosecha récord»

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la respuesta del agro a la baja de impuestos que efectuó el Gobierno nacional y auguró un aumento del volumen de exportaciones.

Además, dijo que “lo que se viene en inversiones” para el país después de la Argentina Week en Nueva York es “fenomenal”.

Caputo sostuvo que hubo una «extraordinaria reacción» de los productores

“Todos hablamos del potencial de la energía y la minería, pero pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas, equipos de riego, permiso para importar maquinaria usada, etc)”, subrayó el ministro en un posteo en redes sociales.

Caputo sostuvo que “subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año” y estimó que en un “escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3,700 millones de dólares con respecto al año pasado”.

“En un escenario de precios y producción más alto (algo que se está convalidando), las expo treparían a casi 42 mil millones de dólares. Esto es 8,700 millones más que el año pasado”, indicó el posteo.

Caputo afirmó: “El agro está en un boom absoluto y va a ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico en los próximos años”.

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