Acuerdo Mercosur-UE: un estudio confirma que Brasil será el mayor beneficiado con un alza del 0,46% en su PIB

Brasil será el mayor beneficiario del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). (Foto: Clarín fotografía)

Mientras el bloque regional termina de ajustar la letra chica del histórico tratado con la Unión Europea, un nuevo estudio oficial le puso números al impacto económico y confirmó que Brasil será el socio más favorecido del Mercosur. Según las proyecciones del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), el acuerdo impulsará el Producto Interno Bruto (PIB) brasileño un 0,46%.

El informe, que fue difundido este fin de semana por la agencia EFE, estima que este crecimiento adicional representará una inyección de aproximadamente 9.300 millones de dólares a la economía del gigante sudamericano hacia el año 2040.

Inversiones y comercio

El análisis del organismo estatal brasileño no solo se queda en el producto bruto. Los economistas del Ipea calculan que la entrada en vigencia del pacto comercial —que eliminará los aranceles para el 91% de los productos exportados por el Mercosur— generará un efecto multiplicador en otras variables clave.

Inversiones: Se proyecta un incremento del 1,49% en la formación bruta de capital fijo, impulsada por la llegada de empresas europeas y la modernización productiva.



Se proyecta un incremento del en la formación bruta de capital fijo, impulsada por la llegada de empresas europeas y la modernización productiva. Balanza Comercial: El saldo positivo de las exportaciones netas mejoraría en más de 300 millones de dólares, gracias a la apertura de nuevos mercados para la agroindustria y las manufacturas brasileñas.



Plazos de desgravación

El estudio destaca que los beneficios no serán inmediatos, sino que se sentirán de manera progresiva a medida que caigan las barreras aduaneras. El cronograma pactado con Bruselas establece plazos de desgravación que varían entre 4, 8, 10 y hasta 15 años, dependiendo de la sensibilidad de cada sector productivo.

Para productos estratégicos como el café, el arancel actual del 9% desaparecerá en cuatro años, mientras que otros cultivos como los limones tendrán acceso libre en siete años, lo que permitirá ganar competitividad frente a otros proveedores globales.

Más empleo y ventaja regional

El dato político más relevante del informe surge de la comparación con el resto de los firmantes. Brasil no solo encabeza las ganancias, sino que duplica los beneficios de sus vecinos:

Brasil: +0,46% del PIB.

+0,46% del PIB. Resto del Mercosur: +0,20%.

+0,20%. Unión Europea: +0,06%.

A esto se suma el impacto social directo. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) aportó un cálculo clave para la economía real: estiman que, por cada 1.000 millones de reales que Brasil logre exportar a la Unión Europea bajo el nuevo esquema, se generarán 21.800 nuevos puestos de trabajo en el país, consolidando al acuerdo como un motor de empleo industrial.