Agenda pos Mundial 2026: estiman que el IPC de julio será menor al 2%, pero el alivio «no se siente» en el bolsillo

La proyección es que la inflación de julio volverá a cerrar por debajo del 2%. (Foto: Clarín Fotografía)

Tras el cierre del Mundial 2026 en Estados Unidos, la inflación de julio irrumpe como la variable central de la economía argentina, con proyecciones privadas y oficiales que ubican el índice por debajo del 2% mensual. La desaceleración del costo de vida se convirtió en la principal bandera del gobierno de Javier Milei para intentar contener las expectativas sociales y sostener la calma cambiaria en la previa del segundo semestre.

Sin embargo, persiste un marcado descalce entre el entusiasmo financiero y la realidad cotidiana de los consumidores. Mientras Wall Street celebra un riesgo país en torno a los 410 puntos y anticipa estabilidad macroeconómica, un reciente estudio de la consultora D’Alessio Irol advierte que más del 60% de la población mantiene como principal preocupación la imposibilidad de llegar a fin de mes y el impacto de las tarifas en los servicios públicos.

Humor social y ranking de imagen: las cifras del informe de D’Alessio Irol

El estudio de la encuestadora, que analizó el periodista especializado en Economía, Pablo Wende, expuso que, aunque la expectativa favorable respecto al rumbo económico registró una leve mejora al ubicarse en el 40%, la mirada negativa aún alcanza a un elevado 58% de la sociedad.

Hay una constante: cuando se pregunta por la expectativa respecto al Gobierno, la desaceleración de la inflación es lo que sostiene la imagen del presidente Javier Milei», explicó, marcando que el rango objetivo para los próximos meses se ubicará entre el 1,5% y el 2% mensual, impulsado por la estabilidad en alimentos, bebidas y la nafta.

A su vez, en la medición de imagen de los principales referentes políticos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabeza el listado con un 43% de aprobación, seguida por Diego Santilli (41%), el gobernador Axel Kicillof (38%), Mauricio Macri (37%) y el propio presidente Javier Milei, que se posiciona con un 36%.

«Sectores como la construcción, la industria y el comercio minorista habrían encontrado un piso en su caída, pero la recuperación es muy lenta y se concentra solo en rubros puntuales», explicó Wende sobre el diagnóstico social. Asimismo, remarcó que la gestión central descarta aplicar un «plan platita» o crédito subsidiado para empujar la demanda interna, apostando únicamente a la desinflación y al derrame de los sectores competitivos.

Riesgo país en 410 puntos y la mirada de Wall Street

El desplome del riesgo país hacia la zona de los 410 puntos responde al respaldo de los inversores externos al superávit fiscal y a la compra de divisas del Banco Central. Informes privados estiman que las cotizaciones actuales de los bonos asignan casi un 90% de probabilidades a un escenario de estabilidad y continuidad política.

«El mercado está muy optimista. El ‘trader’ mira que bajó la inflación y que hay superávit, pero el comerciante y el consumidor en la calle no ven las cosas tan color de rosa porque no hay ‘plan platita’ ni emisión para reactivar el consumo», graficó Pablo Wende en Río Negro Radio sobre la desconexión con el bolsillo.

Qué pasará con el dólar MEP y la polémica medida de ARCA

En el frente cambiario, el dólar MEP cotiza estabilizado en $1.500 impulsado por la liquidación del agro y emisiones corporativas. No obstante, se anticipa que a partir de agosto la divisa tomará mayor ritmo por la menor oferta del campo, proyectando un tipo de cambio financiero para fin de año en la franja de los $1.680 a $1.800, sin saltos abruptos.

En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) encendió la controversia tributaria al prorrogar la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias para agosto, pero exigiendo abonar el pago a cuenta en julio.

«Es un esquema bastante inédito: hay que pagar antes de determinar el cálculo definitivo del impuesto para no provocar un bache en la recaudación de las provincias», detalló el analista sobre la exigencia fiscal.

Exportaciones de carne y el «punto ciego» del Indec

Respecto a los alimentos, la carne vacuna registró subas moderadas impulsadas por la firmeza de la demanda internacional. El análisis destacó la decisión de mantener liberadas las exportaciones sin vedas ni precios máximos: «Argentina necesita dólares y hoy hay récord de ventas al exterior; prohibir exportaciones como se hacía antes solo reducía la oferta y terminaba encareciendo el producto en el mostrador».

Finalmente, reaparece un interrogante metodológico sobre la forma en que el Indec evalúa el consumo masivo. La acelerada migración del público hacia el e-commerce de supermercados y las plataformas digitales podría estar generando un «punto ciego» en las estadísticas tradicionales, sobredimensionando la caída de las ventas al no capturar adecuadamente la totalidad de las compras virtuales.

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