Mercados en rojo: el S&P Merval cayó casi 4% en dólares y el riesgo país trepó a 419 puntos

El riesgo país se consolidó cerca de los 419 puntos, en una jornada compleja en los mercados. (Foto: gentileza)

El S&P Merval sufrió su peor caída semanal en dólares en el mes y el riesgo país trepó hasta los 419 puntos básicos, arrastrados por un adverso escenario internacional que terminó opacando las mejores señales de la macroeconomía argentina. El índice de acciones retrocedió un 2,4% en pesos y un 3,8% medido en moneda extranjera, registrando su mayor ajuste en lo que va de julio.

Según consignó Ámbito Financiero, este retroceso de los activos locales respondió al clima de recelo global que provocó el quiebre del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, un conflicto geopolítico que disparó el precio del petróleo Brent por encima de los US$87 el barril y reavivó los temores de inflación mundial.

El shock externo neutralizó el impacto positivo del plano doméstico, donde el IPC de junio se desaceleró al 1,9% mensual (con la inflación núcleo en 1,6%) y el Tesoro Nacional logró un rollover del 183% en su última licitación de deuda.

El blindaje de Vaca Muerta: Vista Energy duplicó sus ingresos en el trimestre

Las acciones de las empresas de hidrocarburos funcionaron como un efectivo contrapeso frente a la ola de ventas globales que afectó a las plazas emergentes. Este sostén del panel local estuvo sincronizado con el arranque de la temporada de balances corporativos, que tuvo como protagonista excluyente los números de Vista Energy en la formación no convencional de la cuenca neuquina.

Los ingresos totales escalaron un 89% interanual y se ubicó en US$ 1.150 millones, empujada por el salto productivo y la mejora de los precios internacionales del crudo. Este sólido desempeño comercial se tradujo en una utilidad neta de US$ 322 millones, cifra que marcó un avance del 37% interanual y un salto del 199% respecto al trimestre anterior.

El extraordinario salto financiero de la firma estuvo apalancado de forma directa por la consolidación productiva de los bloques de desarrollo Bandurria Sur y Bajo del Toro, sumado al incremento continuo en la extracción de crudo y al beneficio colateral de los mejores precios internacionales del barril.

Los desembolsos de Vista en la Cuenca Neuquina totalizaron US$ 467 millones en el trimestre, destinados mayormente a la perforación y completación de pozos.

Dólar financiero y Lelink: la estrategia de la City porteña ante los vencimientos del BCRA

El Banco Central (BCRA) y los analistas de las principales casas de bolsa de la City porteña coinciden en que los fundamentos macroeconómicos se mantienen firmes a pesar de los ruidos cambiarios circunstanciales. Consultores de las firmas Balanz, Puente y Cohen Aliados Financieros, citados por Ámbito, destacaron que la constante acumulación de divisas de la autoridad monetaria robusteció el programa financiero oficial de cara a los vencimientos de deuda previstos para el período 2026 y 2027.

«El mercado convalidó una lectura favorable de la consistencia macroeconómica a partir de la desinflación, el elevado rollover y la aceleración de compras del BCRA. Estos factores reforzaron las expectativas de estabilización y permitieron amortiguar el frente externo», analizó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

Hacia finales de mes, la atención de los operadores locales se trasladará quirúrgicamente al próximo canje de las Lelink de julio. Esta herramienta es considerada clave por el mercado para esterilizar los excedentes de liquidez en pesos y descomprimir de forma definitiva las presiones sobre el dólar financiero.