Ahora 12: Massa suspenderá el plan a empresas que se nieguen a los acuerdos de precios

El Gobierno tomó la decisión de suspender el acceso al plan Ahora 12 para las empresas que se nieguen a suscribir en los acuerdos de precios hasta el 31 de octubre. Esta medida afectará principalmente a empresas relacionadas con la indumentaria, el calzado y los electrodomésticos, y tiene como objetivo ejercer presión para que las empresas colaboren en el control de la inflación.

El plan Ahora 12 permite a los consumidores comprar productos en cuotas a tasas de interés preferenciales. En un momento en que los ingresos de las personas están disminuyendo, la posibilidad de adquirir bienes en cuotas se ha convertido en un factor clave para impulsar las ventas, especialmente en sectores como la indumentaria.

El Gobierno ha estado negociando con supermercados y empresas de alimentos para limitar los aumentos de precios a no más del 5% mensual hasta las elecciones. Sin embargo, muchas empresas se han resistido a firmar estos acuerdos, argumentando que significaría vender productos con pérdidas debido al aumento significativo de los costos de los insumos.

En el caso de las empresas de electrodomésticos, se acordó un aumento de precios del 25% hasta finales de octubre, mientras que para las motocicletas se llegó a un acuerdo similar. Con las automotrices, se alcanzó un acuerdo para mantener los precios de un modelo de automóvil económico por marca a cambio de desbloquear las importaciones.

La Secretaría de Comercio del Gobierno ha enviado una comunicación a la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc) indicando que las empresas que no han suscrito el convenio de Precios Justos no podrán ofrecer financiamiento a través del programa Ahora 12 para sus productos. Esta medida pretende dejar de subsidiar la compra en cuotas cuando se dirige a empresas que no colaboran con la estabilización de precios.

El Ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, busca extender los congelamientos de precios y la administración de los mismos para mejorar las perspectivas electorales en las próximas elecciones presidenciales.

Además, se espera que el dato de inflación de septiembre, que sigue a la aceleración del índice de agosto, vuelva a un solo dígito. Este dato será crucial ya que se dará a conocer diez días antes de las elecciones presidenciales.

En los últimos días, el Gobierno acordó congelar precios en sectores como combustibles, prepagas, medicamentos, tarifas de transporte público y posiblemente servicios de luz y gas, a pesar de las promesas previas al Fondo Monetario Internacional.