Aldo Abram: “Si la dirigencia política no da señales de cambio, esto es insostenible”

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el economista Aldo Abram analizó los más recientes indicadores de la gestión económica de Javier Milei y resaltó la importancia de que el Congreso apruebe cambios. Asimismo, analizó el comportamiento del dólar y proyectó una baja de la inflación.

PREGUNTA: ¿Cuáles fueron las claves de los superávits gemelos de enero?

RESPUESTA: Se sustentan en el ahorro del sector público, lo cual es mejor que seguir con lo anterior que te lleva a la quiebra y a una hiperinflación. Hace tres meses me llamaba todo el mundo para saber cuándo volábamos por los aires, y hoy nadie me llama por eso. Hasta hace tres meses, el Banco Central estaba emitiendo a lo pavote, destruyendo el valor de nuestra moneda para financiar justamente esos excesos de gasto del gobierno. Desde que asumió este gobierno casi no aumentó la cantidad de pesos. Claramente hay algo virtuoso, que nos permitió que el proceso hiperinflacionario se frenara. Ahora, hay varias cosas que hacer para que esto sea un círculo virtuoso y no un ‘virtuosismo de coyuntura’. La primera es una profunda reforma del estado. En el corto plazo cualquier gobierno que ganara iba a usar los mismos mecanismos de ajuste, todos los candidatos te decían lo mismo. La diferencia es en el mediano plazo. Hay que lograr que el Estado gaste en lo que tiene que gastar, como por ejemplo la obra pública, y deje de gastar donde no tiene que gastar. Reacomodar eso te lleva dos años. Por otro lado, como tenemos miedo sobre lo que va a suceder lo que sigue haciendo la gente es dejar de consumir y de invertir para comprar dólares y mandarlos al fondo del placard, a una cajita de seguridad o al exterior, y eso lo que hace es meterte en una recesión. Hay que revertir eso. Es virtuoso que se haga el ajuste fiscal, pero vamos a ver algo más virtuoso si nuestra dirigencia política se decide a cambiar el rumbo del país. Lo que hay que hacer es aprobar un montón de cambios que en el Congreso no los están aprobando. Si no se aprueban, la gente va a decir ‘bueno, entonces no cambió el rumbo’ y no se va a recuperar la economía. Las economías se recuperan cuando convenzo a esa gente y a esas empresas de que no se viene la noche.

P: Milei dijo en el Financial Times que es posible salvar la economía sin el Congreso. ¿Qué opina al respecto?

R: Algunos cambios se pueden hacer por decreto, pero no es buena noticia que una mayoría de nuestra dirigencia política no apoye el cambio que la mayoría de los argentinos votó. Estamos hablando de un tema de sustentabilidad en el tiempo. En la Ley Bases, además de la posibilidad de una reforma profunda del estado, también hay un tremendo articulado de desregulación. Hoy tenemos más de 67.000 regulaciones en la Argentina, que ahogan a cualquier empresario chico y emprendedor. Es imposible funcionar y producir en la Argentina. Entonces, necesitás cambiarlo. Sucede que esas regulaciones, esos subsidios, esos privilegios que hay que cambiar por leyes, les permiten a corporaciones profesionales, intelectuales, empresariales y gremiales ganar más plata a costa del bienestar del resto de los argentinos. Cuando vieron que se los iban a sacar, se fueron contra los legisladores a presionarlos. Para los legisladores es un costo político enfrentar estas corporaciones. En cambio, es mucho más barato no hacer nada porque la gente no sabe. Espero que en algún momento nuestra dirigencia política recapacite, porque si no haces lo necesario para que el país cambie de rumbo, ¿hacia dónde vamos? Hacia donde estábamos yendo.

P: ¿A qué atribuís la baja de las cotizaciones paralelas del dólar?

R: Tenías un gobierno que estaba produciendo pesos a carrada, destruyendo su valor, para financiar al gobierno. Ese motor de la hiperinflación lo cortaste, pero tiene otro motor que es que la gente se tiende a defender de esta quita de poder adquisitivo que la empobrece bajando la cantidad de peso que tienen, ya sea comprando dólares o corriendo en cuanto cobran al supermercado. Eso sigue latente aunque se moderó muchísimo. La gente todavía tiene dudas, todavía ve que pierde poder adquisitivo su moneda. Cuando varía el valor de una moneda, donde primero lo vas a ver es en los mercados cambiarios libres, o sea que acá lo ves en los tipos de cambio paralelos. Ahora se recibieron algunas buenas noticias que ha frenado por el momento la fuga de capitales. El Gobierno prometió que iba a ajustar las cuentas públicas y las ajustó. Se ve que hay una convicción, que se hacen las cosas, y eso tendió a tranquilizar más a la gente y a los inversores, y es lo que estamos viendo ahora. En este momento, el poder adquisitivo que tiene la masa de pesos es entre el 40 y el 50% del que tenía cuando asumió Milei. La gente está viendo que tiene pocos pesos en sus bolsillos.

P: ¿Cuánto tarda en trasladarse a precios?

R: Cuando nuestra moneda pierde valor se refleja inmediatamente en los tipos de cambio libres, pero los mercados de bienes y servicios tardan más en reaccionar. Entonces, al principio hay una gran reacción de los precios porque es mayor la cantidad de bienes y servicios que lo refleja; por eso el pico de inflación fue en diciembre. Después desacelera porque lo refleja otra porción que es menor, y así sucesivamente, es decreciente. Tarda por lo menos cuatro meses en reflejarse la pérdida de poder adquisitivo de la moneda en los bienes y servicios. Creo que vamos a tener una tendencia de la inflación a la baja, pero basándonos en que nuestra dirigencia política se la arregla para darnos señales a los argentinos de que vamos a cambiar de rumbo. Si no, esto es insostenible, en algún momento vas a tener que emitir.

P: ¿Cómo imagina la salida del cepo y la unificación cambiaria?

R: Cuanto más chiquita sea la brecha más rápida va a ser la unificación cambiaria y con un pequeño salto, por ahí va a ser de 5%. Ese es el objetivo del Gobierno. Nosotros fuimos muy proclives a salir rápido del cepo, pero tuvieron mucho miedo porque el Banco Central está absolutamente quebrado. Vamos a salir del cepo seguramente un 5% o 10% por debajo de lo que vale el dólar paralelo más bajo, la diferencia es muy chiquita. El salto que hoy tendrías que dar es del 5% o 10%.

PERFIL

Aldo Abram

Licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1987.

Máster en economía por la Universidad del CEMA (UCEMA) en 1998.

Director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.

Profesor e investigador en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).

Es consultor económico y financiero.