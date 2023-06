Aldo Abram, sobre la economía argentina: "después del 20 de junio está el precipicio".

En diálogo con Pulso, el economista Aldo Abram analizó la actualidad de la economía nacional, se refirió a los probables escenarios post-electorales, y brindó detalles del armado del programa económico de la oposición.

PREGUNTA: ¿Qué diagnóstico y pronóstico hace del frente cambiario argentino?

RESPUESTA: Tenemos un Banco Central absolutamente quebrado, está usando reservas que no son propias, sino prestadas. Es urgente que se consigan divisas, porque hoy no tiene ninguna capacidad de intervenir para frenar una corrida contra el peso. Cuando aumenta la incertidumbre la gente percibe que le van a sacar muchos de sus pesos con impuesto inflacionario, y se desprende de los pesos que tiene, vende sus activos en pesos, y con eso va a comprar dólares. Esto se retroalimenta, porque la gente se asusta, al ver subir el dólar libre lo primero que piensa es que sus pesos están perdiendo valor, y es verdad, así funciona. Espiralizaciones como las que vivimos en julio y en abril pueden terminar muy mal, en un momento a la gente le agarra pánico y deja de demandar pesos, y eso te lleva a una hiperinflación. Si fuéramos a una hiperinflación, vamos a tener más del 70% de la gente bajo la línea de la pobreza, y eso hay que evitarlo. La única forma de evitarlo hoy es fortaleciendo el nivel de reservas en el Banco Central.

Si fuéramos a una hiperinflación, vamos a tener más del 70% de la gente bajo la línea de la pobreza. Aldo Abram, economista.

P: ¿Cómo evalúa en ese sentido el viaje de Sergio Massa y el equipo económico a China?

R: Es un fracaso, no está trayendo nada. En los últimos meses nos han permitido usar hasta U$S 5.000 millones del swap, que ya los hemos usado, entonces fue a buscar que nos permitieran usar otros U$S 3.000 millones. Anuncio de esto no ha habido, y eso sí hubiera sido un aporte. Hay que depositar las esperanzas en la renegociación con el FMI, para que nos adelante los recursos ya pautados. Hay un límite de tiempo para esto, porque hay un vencimiento muy grande el 20 de junio con el FMI, y eso es como que está ahí, ahí viene el precipicio. El FMI viene haciendo una apuesta muy fuerte para que a este gobierno no le estalle la economía, así que creo que le va a dar el adelanto, pero espero que con condicionamientos fuertes, porque ya han mostrado su irresponsabilidad. Entre el FMI y los organismos internacionales, el año pasado nos dieron más de U$S 6.500 millones por encima de los que vencían, y los despilfarramos todos. Hay que controlarlos porque si no, los van a despilfarrar en las elecciones. En otros acuerdos hubo misiones permanentes acá, controlaban todo el tiempo el uso de los recursos.

Es un fracaso, no está trayendo nada. Aldo Abram, economista, sobre la gira de Sergio Massa en China.

P: ¿Qué hipotético resultado de las PASO tendría un mayor impacto negativo en los mercados?

R: Sin lugar a dudas un resultado de las PASO que mostrara un oficialismo fortalecido. Cuanto peor le vaya al oficialismo, mejor le va a ir a los mercados y va a generar más expectativas de cambio en la gente. Si bien hoy la gente está muy mal, tiene una esperanza. Pero si les decís que los mismos que lo llevaron a esta situación van a seguir en el poder, se les acaba la esperanza. Pero eso mismo hace que ese escenario sea de muy baja probabilidad. Un resultado en el que le vaya mal al oficialismo va a ser bueno para los mercados no solo por la mayor probabilidad de que haya un presidente el 10 de diciembre que haga lo que se tiene que hacer, sino también con el poder político que se necesita para hacer lo que se tiene que hacer. Esto hace que haya una mayor probabilidad de que la Argentina se vuelva un país normal, y para un país normal los precios de nuestros activos son regalados, por lo que comprarlos se vuelve una estupenda inversión. Esto, como mínimo, va a moderar mucho la incertidumbre y la fuga de capitales. Y eso es bueno, porque la fuga de capitales desangra la economía.

Cuanto peor le vaya al oficialismo (en las PASO), mejor le va a ir a los mercados. Aldo Abram, economista.

P: En caso de que el oficialismo obtenga un mal resultado, ¿es indistinto para los mercados qué candidato de la oposición resulte mejor posicionado?

R: Claramente no va a dar lo mismo. La gente no tiene tanta capacidad de entender qué es lo que hay que hacer, simplemente lo que demanda es un cambio. Pero para los que tienen más conocimientos, más capacidad de ahorro y de inversión, es distinto, porque son más conscientes de qué se necesita hacer. Van a demandar un gobierno que tenga el diagnóstico y el tratamiento correcto, y van a evaluar la capacidad y la audacia del próximo presidente. Sino audacia, el riesgo es que se repita lo que pasó, esta vez no hay dos años de tiempo como tuvo el gobierno de Cambiemos, hay meses. La gente no da más, el sector productivo tampoco. Hay que ver si logramos llegar sin un estallido, esta entrevista mañana puede quedar obsoleta porque si el FMI anuncia que no nos da la plata, tenemos una hiperinflación. Necesitamos algo de suerte para llegar al 10 de diciembre sin un estallido económico.

Necesitamos algo de suerte para llegar al 10 de diciembre sin un estallido económico. Aldo Abram, economista.

P: ¿Están trabajando desde la Fundación con algún candidato particular?

R: Libertad y Progreso tenía un plan de gobierno ya armado y hemos estado trabajando con los equipos de todos los candidatos presidenciales de la oposición. Encontramos que hay profundas coincidencias, cada uno con sus matices, no es lo mismo Milei que (Rodríguez) Larreta, pero hay un gran consenso en la oposición con respecto al diagnóstico y al tratamiento, después cada uno le pone su impronta. Nosotros veníamos trabajando con un plan de gestión desde hace 11 años, así que también lo teníamos para la anterior gestión de Cambiemos, con quienes teníamos muy buen trato, pero nunca se animaron a aplicarlo, y llegaron sin un programa de gobierno. Ahora no, están trabajando, te lo puedo asegurar. Melconián, Lacunza, Laspina, Milei, todos tienen gente trabajando para tener todo armado para el día que llegue al que le toque llegar, eso es fundamental, porque no va a haber tiempo.

Melconián, Lacunza, Laspina, Milei, todos tienen gente trabajando para tener todo armado para el día que llegue al que le toque llegar Aldo Abram, economista.

PERFIL. Aldo Abram.

Licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1987.

Máster en economía por la Universidad del CEMA (UCEMA) en 1998.

Director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.

Profesor e investigador en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).

Es consultor económico y financiero