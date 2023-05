Vaca Muerta: «Las pymes están en estado de alerta al no poder importar»

Las Pymes de Vaca Muerta atraviesan un estado de alerta. La falta de acceso a divisas y de aprobaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) dificultan el panorama para importar herramientas e insumos claves en sus operaciones. «Trabajamos en conjunto con las empresas para encontrar alternativas», expresó la gerenta del Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén, Natalia Muguerza.

El país atraviesa una escasez estructural de divisas que condiciona el financiamiento a las empresas para obtener importaciones. Las compañías «necesitan financiamiento. Si el Banco Central (BCRA) no tiene, la empresa tiene que salir a buscar financiamiento de otros bancos y eso tiene un costo extra que se suma», subrayó la referente en diálogo con Energía On.

En la actualidad, desde el depósito fiscal aduanero están «incentivando a las Pymes para buscar en conjunto equipos pero eso tiene un costo altísimo. El Banco Central no tiene dólares por eso hay que buscar un financiamiento en el país pero tampoco hay muchos bancos que lo pueden dar» , definió Muguerza.

Además de la falta de financiamiento, uno de los factores determinantes es el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), “destinado a obtener de manera anticipada información necesaria para generar previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de importación”, informaron desde AFIP. Este sistema analiza la ”capacidad económica y financiera del importador” a través de distintos criterios.

En general, el sistema puede llegar a tener demoras de hasta 90 días, según una encuesta de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Sin embargo, según expresó la referente, «no está habiendo aprobación del SIRA» desde los organismos involucrados que son la secretaría de Comercio, la AFIP y la Dirección Nacional de Aduana.

Esto imposibilita directamente el acceso a las importaciones. Un detalle a remarcar es que en la práctica el BCRA no participa en la autorización de las SIRA. Sin embargo, el BCRA toma protagonismo cuando la SIRA está en estado salida.

Allí evalúa las solicitudes de plazos para acceder al Mercado Libre de Cambios (MLC) para el pago a las importaciones o si las firmas quieren abonar con tenencia propia de moneda extranjera.

Estos factores clave pone en juego no sólo las operaciones de la empresa si no también las de Vaca Muerta. «Veo el estado de desesperación que tiene las Pymes neuquinas al no poder importar«, remarcó.

A fines de abril el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que el país utilizará este mes yuanes por el equivalente a 1.040 millones de dólares para importar bienes intermedios desde China. Las operaciones con la moneda asiática comenzaron en abril, mes en el que se dio una «aprobación masiva en el SIRA. Se vio mucha la diferencia«, expresó Muguerza.

Para Vaca Muerta, son varios los pedidos que provienen de China. Sin embargo, en muchos casos vienen «con facturación de Estados Unidos, ya que muchas de sus fábricas están en China«, por lo que el pago se debe realizar igualmente en dólares.

Las operaciones del depósito aduanero para Vaca Muerta

En los últimos meses las operaciones del depósito relacionadas con la industria han crecido un 180% según datos de la referente. Para sostener el nivel de actividad «tratamos de buscar las soluciones con las empresas y buscar distintas herramientas para que puedan ser aprobadas en el SIRA«, subrayó.

Para ello, están involucrados el gobierno de Neuquen junto con el Centro Pyme Adeneu y el depósito fiscal y aduanero. «Nos hacemos eco de sus problemas«, afirmó.

En octubre de 2021 inauguraron el complejo nuevo que busca cubrir las necesidades de Vaca Muerta. Cuenta con una superficie cubierta 3.000 metros cuadrados, mientras que otros 21.200 forman el depósito sobre un predio de 96.527 metros cuadrados. Una vez que ampliaron sus instalaciones, la actividad del depósito creció.