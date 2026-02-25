Alerta monotributistas: ARCA realizó una recategorización de oficio por movimientos en billeteras virtuales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ejecutó una recategorización de oficio sobre monotributistas, a partir de movimientos efectuados sobre billeteras virtuales que, en muchos casos, derivó en cambios en las escalas y hasta en la exclusión del régimen.

Alerta monotributistas: ARCA ahora incluye billeteras virtuales

La situación fue advertida por contadores que comenzaron a recibir consultas de sus clientes por los mensajes de advertencia que recibieron desde ARCA.

En algunos casos se produjeron cambios que ascendieron la escala del contribuyente a un punto en el que se triplicaba la cuota mensual a pagar.

La recategorización de oficial es un procedimiento habitual de ARCA basado en la información de movimientos bancarios de los contribuyentes adheridos a este régimen.

La novedad en este período es la inclusión en esa auditoría de las operaciones sobre billeteras virtuales.

Pese a las consultas realizadas, en ARCA desistieron de realizar comentarios sobre esta situación.

Especialistas señalaron que los contribuyentes que hayan recibido estas notificaciones deben verificar su facturación y cotejarla con las nuevas escalas de monotributo.

En caso de no alcanzar los montos definidos por ARCA, se debe realizar el descargo correspondiente y la recategorización de oficio queda sin efecto.

Los monotributistas deben recategorizarse dos veces —febrero y agosto— por año, calculando la facturación de los últimos doce meses.

