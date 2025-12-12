Alivio para el agro: el Gobierno confirmó la baja permanente de retenciones para granos y subproductos

El Gobierno de Javier Milei a través de la publicación del Boletín Oficial confirmó la baja de retenciones permanentes. La medida busca beneficiar a las cadenas de granos y subproductos con el objetivo de impulsar las exportaciones.

Baja de retenciones: el detalle de la medida del Gobierno

La iniciativa fue confirmada con la publicación del Decreto 877/2025. A su vez la Secretaría de Agricultura informó mediante un comunicado que «eliminar las retenciones» siempre fue una «prioridad para este Gobierno».

«Continuaremos haciendo todo lo posible para alcanzar este objetivo en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan», agregaron.

A partir de esta decisión, se detalló que las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:

Soja: de 26% a 24%

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5%

Por otra parte desde el Gobierno remarcaron: «Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones».

Finalmente indicaron que con esta medida «reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos».

Con información de Noticias Argentinas