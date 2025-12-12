Javier Milei regresa a Córdoba en su «tour de la gratitud» y prepara un masivo reencuentro con sus votantes

El presidente Javier Milei aterrizará este viernes en Córdoba para encabezar una nueva jornada del «tour de la Gratitud», una actividad que promete un encuentro masivo con sus votantes. El mandatario estará acompañado de la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei.

El encuentro se realizará este viernes a las 18 en Córdoba. Fuentes oficiales confirmaron al sitio Noticias Argentinas que se hará precisamente en la intersección de las calles San Lorenzo e Ituzaingó, en la capital provincial.

El viaje de Javier Milei se da luego de su regreso de Oslo, Noruega, país al que viajó para formar parte de la entrega del Premio Nobel de la Paz.

El «Tour de la gratitud» de La Libertad Avanza ya había iniciado semanas atrás cuando Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Memen, visitaron la provincia de Corrientes. La actividad de este 12 de diciembre será la primera en contar con la presencia de Javier Milei, por lo que se anticipa una gran convocatoria.

Con información de Noticias Argentinas

El viaje de Javier Milei a Noruega

El presidente Javier Milei viajó a Noruega, para participar de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana Corina Machado. Sin embargo suspendió su agenda y regresó antes a Argentina.

La ausencia de la venezolana María Corina Machado en el evento principal, quien arribaría más tarde, fue un factor determinante en la modificación del itinerario presidencial. La decisión implicó la cancelación de encuentros bilaterales previstos con el rey Harald V y el primer ministro Jonas Gahr Støre, según informó Infobae. Los encuentros con las autoridades noruegas estaban programados con el objetivo de fortalecer los lazos políticos y económicos entre ambos países.

Aunque Milei asistió a la premiación de la hija de Machado, la propia líder opositora venezolana no pudo estar presente en el evento a la hora pautada. Se especulaba también un posible encuentro del mandatario argentino con Machado y Edmundo González Urrutia, el cual fue descartado.

La tardanza de María Corina Machado se debió a su situación de clandestinidad desde agosto de 2024, cuando se intensificaron las órdenes de captura en Venezuela.