Álvarez: «probablemente, el Gobierno no llegue a las elecciones sin acelerar la devaluación»

En diálogo con Pulso, el economista Rodrigo Álvarez analizó la coyuntura económica global y nacional, y su impacto en la provincia de Neuquén.

PREGUNTA: ¿Cómo ve el frente cambiario en el corto plazo?

RESPUESTA: Las PASO van a marcar un antes y un después en la presión sobre el tipo de cambio. Es imposible con una brecha de esta magnitud que el Banco Central acumule reservas. Cuando uno va del futuro al presente lo que ve es un ajuste cambiario muy significativo que va a empezar a materializarse con decisiones de los actores económicos. ¿Por qué los exportadores van a liquidar a un tipo de cambio de $200 si perciben que podrán hacerlo entre $300 y $400 después de las elecciones? Y los importadores van a tratar de anticipar la demanda de dólares. El Gobierno muy probablemente no llegue a las elecciones sin acelerar la devaluación. Lo que intenta hacer Massa es demorar lo más posible ese momento. La discusión ahora es implementar un tipo de cambio diferencial para algunas importaciones, lo cual creo que sería una mala decisión. Lo que buscan es poner un parche antes de un plan económico más integral que sin dudas le va a quedar al próximo gobierno.

P: ¿Cómo evalúa el impacto de la sequía?

R: Como Argentina es un jugador relevante lo que está jugando a favor es que una parte de la caída de la producción se compensa con mejores precios. Pero aun así, el Banco Central está en una situación muy delicada y probablemente no pueda acumular los dólares que se comprometió con el FMI y se deban ajustar las cantidades importadas. El agro va a liquidar lo mínimo e indispensable porque va a especular no solo con una mejora del tipo de cambio sino con un componente impositivo. Por eso se vuelve importante el complejo energético.

P: ¿Debemos preocuparnos por la crisis de bancos en EE.UU.?

R: Cuando se cruza con los procesos de subas de tasas en EE.UU., esto siempre impacta y tenemos algún nivel de crisis. Pero a diferencia de otras ocasiones hay un aprendizaje, y los bancos centrales estuvieron muy rápidos en el diagnóstico y las respuestas de política económica están siendo rápidas y correctas. Ahora, cuando vamos al problema de fondo de la crisis, las presiones siguen estando, porque la inflación en EE.UU. no cedió y el mercado de trabajo sigue muy demandado. Se espera una política monetaria menos agresiva por parte de la Fed, porque el sistema financiero global está en riesgo. Por otro lado, por la guerra en Ucrania, el precio de las materias primas había roto la correlación negativa con las tasas. En general, cuando las tasas de interés en EE.UU. suben, se aprecia el dólar y baja el precio de los commodities. Eso sucedió los últimos meses, pero la buena noticia es que si la Fed atenúa la suba de tasas, podría no continuar esta caída tan pronunciada de los precios de las materias primas.

P: El panorama para Neuquén es bueno, entonces.

R: Sí, a nivel internacional hay elementos que le dan más sustento al precio del petróleo. Para Neuquén la mejora del ingreso de divisas bajo la forma de inversión, de regalías y de recaudación está siendo por el efecto cantidades, no por el efecto precios. Hacia adelante para Neuquén viene un shock positivo bastante importante en la medida que el tipo de cambio oficial se va a tener que dejar de atrasar. Es una buena noticia para las cuentas públicas provinciales, para la competitividad de las empresas que tienen negocio en Neuquén y para poder materializar mayor nivel de inversiones.

P: El año pasado habían estimado para 2023 una inflación del 120%. ¿Han modificado el pronóstico?

R: Hasta ahora se viene dando bastante en línea con lo proyectado, pero diría que la práctica, las expectativas y cómo se está configurando el año hacen que sea un escenario muy conservador, optimista. Dependiendo de la dinámica de los próximos meses, sobre todo cuando se resuelva el frente cambiario, podemos tener mucha más inflación.

P: ¿Cómo cree que se sale esta espiral inflacionaria?

R: En un contexto preelectoral la posibilidad de generar un acuerdo político tiende a ser baja. Cuando Fernández se perfilaba como nuevo presidente, Macri tuvo que acordar decisiones de política económica, entre ellas el cepo y el reperfilamiento, para acomodar la situación. Yo creo que después de las PASO se va a generar una dinámica parecida lo que motivará algún acuerdo para evitar una crisis mayor, y para que el próximo gobierno asuma con alguna herramienta de política económica. Es necesaria una ‘Moncloa económica’, tiene que haber una regla fiscal donde se ponga sobre la mesa un impuesto en algún sector. También una reforma a nivel de institucionalidad y una reforma laboral, porque es muy difícil que la Argentina siga con esta esta rigidez en el frente laboral. Hoy la dimensión política tiene una gravitación por la magnitud de las cuestiones que hay que discutir para pensar en un ordenamiento. La segunda gran dimensión es la generación de dólares, si no, es imposible lograr un anclaje. Macri lo hizo con apoyo del financiamiento internacional, el próximo gobierno lo tendrá que hacer apostando a sectores que puedan generar divisas rápidamente. Neuquén puede triplicar el volumen de exportaciones de petróleo, eso son U$S 8.000 millones al año que se podrían sumar. Acá no dependemos de la lluvia, es una oportunidad que tiene la Argentina. Si se generan las condiciones básicas en términos de infraestructura, esos dólares van a estar disponibles y pueden ser un puente que atenúe los costos de la implementación de un nuevo programa económico por parte del próximo gobierno.

PERFIL. Rodrigo Álvarez.

Es Licenciado en Economía (Universidad Católica Argentina).

Ha asesorado y desarrollado diversos proyectos combinando sus recursos técnicos y su intuición empresaria. Tiene probada experiencia en el análisis político, económico, sectorial y financiero.

Desde 2019, ha focalizado su consultoría en Neuquén y Vaca Muerta.

Recientemente ha lanzado Bituin Inversiones en la provincia.