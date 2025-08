Andrés Rodríguez: “El e-commerce es un excelente aliado de los vinos argentos”

El vino argentino se lanza a la conquista del comercio electrónico, con la tercera edición del Cyberwine que inicia este lunes 5 de agosto. La agencia Combinatoria es la organizadora del evento y su CEO, Andrés Rodríguez, dialogó con RÍO NEGRO sobre la incidencia de los canales virtuales y el momento de la industria vitivinícola.

PREGUNTA: ¿Cómo es la experiencia de llevar el vino al comercio electrónico?

RESPUESTA: Es una experiencia que sigue creciendo. El primer año que realizamos el Cyberwine en 2023, participaron 30 bodegas. Al año siguiente fueron 31 bodegas. En la edición 2025, participarán 44 bodegas. Ese crecimiento conlleva también mayor inversión en publicidad, entonces mayor llegada a consumidores, y más cantidad de gente que se suma al ecosistema. Nuestra visión es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la industria del vino se profesionalice en el e-commerce, mejore la oferta y pueda ampliar mercados, y desde allí se genere un impacto que derive en el crecimiento de la industria. Cyberwine nace desde ahí, es una herramienta más de varias que tenemos para hacer crecer a la industria del vino en el e-commerce. Se trata de un evento estratégico, no de una instancia meramente recaudatoria.

P: ¿Qué tan significativo es para las bodegas en términos relativos a su facturación?

R: Lo normal, que es un poco lo que pasa en el Hot Sale, es conceptualizar que una semana de venta en este tipo de eventos es como un mes o dos meses de venta normal, pero en algunos casos de bodegas, incluso fue un poco más. El Cyberwine del año pasado a algunas bodegas les significó un 20 o 25% de la venta total del año. Es muy fuerte el impacto de las ventas esa semana, porque es muchísimo el tráfico que se dirige a cada bodega, y tenés diferentes perfiles de bodegas. Algunas más maduras y otras más incipientes. Entonces para algunas es realmente significativo el impacto.

P: ¿Cuál es el impacto del Cyberwine en volumen?

R: El crecimiento del segundo año en relación al primer año en volumen de pedidos, fue del orden del 150%. Se vendieron en 6 días 9000 cajas de vino. Para esta industria es un muy buen número si tenés en cuenta que toda la industria en 2023 vendió 140.000 cajas online. Es decir que en 6 días, 31 bodegas vendieron el 6% de todo un año. Las 5 bodegas que más vendieron, despacharon más de 500 cajas en 6 días. Además, 25 de las 31 bodegas vendieron 100 cajas o más.

P: ¿Y a nivel de facturación?

R: La suma de bodegas que participaron del evento el año pasado facturaron en 6 días casi US$ 500.000. De nuevo, si lo comparamos con el total industria en 2023, es alrededor del 6% en sólo 6 días entre las 31 bodegas. La facturación de toda la industria en 2023 fue de US$ 8 millones. Además, las 5 bodegas que más facturaron vendieron por US$ 25.000 o más, y 25 de las 31 vendieron por US$ 3.500 o más.

Los canales de venta online son cada vez más significativos en términos relativos para las bodegas. El Cyberwine de 2024 significó el 6% de la facturación anual total de las bodegas participantes. Andrés Rodríguez, CEO de Combinatoria

P: ¿El Cyberwine abre puertas en el exterior o se limita a la Argentina?

R: No, es Argentina nada más. Pasa con el vino que la venta transborder, es complicada. Hay cuestiones de permisos de aduana y demás, que trascienden las dificultades técnicas informáticas o las dificultades logísticas. La traba principal pasa por qué acepta cada país para que ingrese un producto como el vino desde el exterior. A Brasil por ejemplo, no podés entrar directamente de manera legal con un envío de vino desde e-commerce. Chile tiene restricciones de cantidad de cajas por año. Es bastante complejo. Por eso se termina restringiendo a Argentina.

P: ¿Cómo se distribuye el peso de las ventas dentro del país?

R: Tiene una distribución similar a la que tiene el e-commerce en general, donde hay un 50-60% que proviene del AMBA, y una distribución más pareja en el resto del país. Patagonia tiene una incidencia relativa importante si se lo comparas con la cantidad de población. La relación puede ser del 7% u 8%. Es una de las pocas regiones que se escapa de la distribución media geográfica. Es decir, que tiene más participación en la venta que en el resto del país.

P: ¿Introducen este año la innovación de la IA en el proceso de e-comerce?

R: La inteligencia artificial hoy está metida en cada arista de la vida de manera directa o indirecta. Pero en particular en Cyberwine la gente se puede comunicar y hacer consultas por Whatsapp en la tienda del sitio y ese Whatsapp lo atiende un agente de inteligencia artificial entrenado. Sería como un chat GPT del vino, que atiende en lenguaje natura. Detrás hay personas por las dudas, monitoreando. Pero la IA tiene capacidad de responder sorprendentemente preguntas muy variadas, como por ejemplo aconsejar acerca de las variedades de Pinot Noir, el funcionamiento del evento la manera más conveniente de maridar determinada comida. La tecnología un poco asusta un poco, pero nos viene a resolver un montón de cosas y hay que subirse a la tendencia.

Las bodegas están teniendo un 2025 muy complicado económicamente a raíz del achicamiento de los márgenes de rentabilidad de la caída de los volúmenes de venta. Andrés Rodríguez, CEO de Combinatoria

P: Los amantes del vino suelen valorar más la botella boutique que la orientada al público masivo ¿Se advierte también en el e-comerce?

R: Es algo súper interesante. Lo que detectamos es que en el público del vino hay como tres perfiles. El vinófilo actúa efectivamente de esa manera. Pero es un segmento más bien pequeño. El que realmente entiende de vinos sabe que encuentra en bodegas boutiques productos de altísima calidad. Ojo, que las bodegas de más renombre y más masivas en general juegan en todas las ligas. Osea, también tienen vinos tremendos junto con vinos más masivos. En general la bodega boutique que sobrevivió, lo hizo porque tiene vinos de altísima calidad y no sabe hacer otra cosa. Un segundo perfil, es el más masivo. Gente a la que le gusta mucho el vino y que es orgullosa de su conocimiento del vino, sin llegar a tener el conocimiento de alguien muy vinófilo. Ese perfil tiende más a buscar grandes marcas y se anima a probar alguna que otra cosa. Y por último tenés el típico que te dice ‘yo no sé nada de vino’, pero que es un consumidor social al que le gusta comprar para compartir en el asado o lo en la juntada. Esa persona es un poquito más conservadora o cerrada, y busca Malbec o una marca en particular que sabe buena de antemano. En ese sentido Cyberwine también hace un aporte al mostrar la diversidad de vinos, etiquetas, regiones y varietales del país.

P: ¿Cómo vive la industria vitivinícola la coyuntura económica?

R: Bueno, las bodegas están teniendo un año muy complicado económicamente. No tanto por sustitución de productos desde el exterior, como pueden pasar en otros verticales de la economía, sino porque sus márgenes se achicaron un montón y que el volumen que venden se achicó. A eso se suma que el turismo, que para muchas bodegas había sido un complemento muy importante, también se achicó. En ese contexto, el e-commerce es un canal que no dejó de crecer y es el único canal que se mantiene positivo.

P: ¿Con qué se relaciona la reducción de los márgenes?

R: El vino en los últimos dos años aumentó de precio mucho menos que la inflación. Eso se relaciona con varios factores. Entre ellos hay cuestiones de competencia, hay una referencia en dólares para el precio y el dólar se planchó en el último año y medio. Y del lado de los costos, hay un mix en el cuál muchos de esos costos sí aumentan al ritmo de la inflación. La consecuencia directa es que los márgenes se achican, Además, al bajar el volumen de ventas, lo que ocurre es que la competencia se hace más dura y también eso achica los márgenes.

Cyberwine acerca el vino a la virtualidad

Cyberwine 2025 el evento de e-commerce enfocado en el vino, se llevará a cabo entre el 5 y 10 de agosto próximo.

En esta edición participarán 45 bodegas nacionales, las cuales ofrecerán sus blends exclusivos, con los varietales y estilos y vinos de altísima calidad.

La edición 2025 cuenta con una herramienta única IA, un sommelier digital que asesora el sitio para aprovechar todas las oportunidades en el sitio www.cyberwine.com.ar.