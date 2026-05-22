Junio 2026: guía completa para liquidar el aguinaldo de empleadas domésticas por hora

La llegada de junio 2026 activa la obligación de liquidar la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) en el régimen de casas particulares: para el aguinaldo de empleadas domésticas por hora, el procedimiento difiere del personal mensualizado, ya que exige un análisis de la variabilidad de los ingresos percibidos entre enero y junio de este año en curso.

Según la normativa vigente, la fecha límite para el abono del aguinaldo para empleadas domésticas es el 30 de junio 2026, aunque se admite un margen técnico de cuatro días hábiles adicionales. En Río Negro y Neuquén, este cálculo debe integrar no solo el valor base de las horas trabajadas, sino también los adicionales por antigüedad y el plus por zona desfavorable, que hoy se sitúa en el 31%.

Garantizar que el aguinaldo de empleadas domésticas por hora se liquide correctamente es fundamental para mantener la transparencia registral ante ARCA, evitando así reclamos por diferencias salariales en una modalidad de contratación que suele presentar fluctuaciones mensuales.

El paso a paso para liquidar el aguinaldo de empleadas domésticas por hora en junio 2026

Para determinar el monto exacto del aguinaldo de empleadas domésticas por hora, el empleador debe realizar un ejercicio de suma y comparación de los haberes devengados en el semestre. A diferencia de los sueldos fijos, aquí la «mejor remuneración» surge del mes en que la trabajadora realizó la mayor cantidad de horas o percibió el valor hora más alto por paritarias.

Suma de remuneraciones : para calcular el aguinaldo , se debe sumar la remuneración total percibida en cada uno de los meses del semestre.

: para calcular el , se debe sumar la remuneración total percibida en cada uno de los meses del semestre. Selección del tope : una vez sumados, se toma la remuneración más alta del semestre para estipular el medio aguinaldo correspondiente.

: una vez sumados, se toma la remuneración más alta del semestre para estipular el correspondiente. Cálculo proporcional : si la empleada no prestó servicios durante los seis meses completos, el monto se prorratea según los días efectivamente trabajados.

: si la empleada no prestó servicios durante los seis meses completos, el monto se prorratea según los días efectivamente trabajados. Rescisión de contrato: en caso de finalizar el vínculo laboral por cualquier causa, el empleador está obligado a pagar la parte proporcional del SAC que corresponda a ese período.

Junio 2026: recibo de sueldo y formalidades para el aguinaldo de empleadas domésticas por hora

La documentación del pago es el blindaje legal del hogar. El aguinaldo de empleadas domésticas por hora debe quedar registrado de manera clara, para que así sea válido ante cualquier auditoría de la autoridad laboral o previsional.

Comprobante unificado : si el pago se realiza el último día laboral del mes, es posible incluirlo en el mismo recibo de sueldo de junio 2026 .

: si el pago se realiza el último día laboral del mes, es posible incluirlo en el mismo recibo de . Recibo individual : en caso de que el empleador decida abonar el SAC en una fecha distinta a la del salario mensual, se puede entregar un recibo de sueldo individual.

: en caso de que el en una fecha distinta a la del salario mensual, se puede entregar un recibo de sueldo individual. Registro en ARCA: el concepto debe figurar discriminado bajo la denominación de «Sueldo Anual Complementario», para que impacte correctamente en la historia laboral de la trabajadora.

Cumplir con el aguinaldo de empleadas domésticas por hora en los términos oficiales de junio 2026 no solo asegura los derechos de seguridad social de la trabajadora, sino que permite al empleador mantener los beneficios de deducción impositiva previstos por la ley.