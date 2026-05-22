La Justicia condenó a Ricky Diotto por violencia de género contra María Fernanda Callejón

El músico Ricky Diotto fue condenado a cuatro meses de prisión en suspenso, tras haber sido denunciado por violencia de género contra su exesposa, la artista María Fernanda Callejón. No obstante, frente a este precedente, debe cumplir términos de conducta por dos años.

Condenaron a Ricky Diotto por lesiones y violencia de género

Callejón y Diotto —con una hija menor de edad en común— concluyeron su divorcio en agosto de 2025. En esa instancia, la actriz señaló que había velado principalmente por los derechos de la menor: “Todo lo que uno hace es por nuestra hija. Por mí, ya estoy rota; a mí ya me rompieron«.

Luego de que concluyó la audiencia judicial de este 22 de mayo, la intérprete explicó que aguardaba con ansias el veredicto que tiene como imputado a Diotto por lesiones leves y violencia de género.

Por su parte, el abogado representante de Callejón, Martín de Vargas, se refirió al fallo: “Teníamos elementos probatorios contundentes que, en nueve meses, logré reagrupar para lograr una condena”.

“Para María Fernanda es una reparación porque se la acusó tanto de que mentía, que la denuncia era falsa, que era una interesada por los bienes materiales y que quería la camioneta; por esto, para ella representa una sentencia que dice que ella no mintió y que fue verdad lo que ocurrió. Se logró probar y así lo dictó el juez”, cerró el letrado.

Según la sentencia judicial, el odontólogo —de profesión principal— fue considerado “autor penalmente responsable” por el Juzgado de Garantías n.º 3 en grado de tentativa por los hechos ocurridos a inicios de junio de 2022, en perjuicio de Callejón.

No obstante, la pena en suspenso se vincula con la condición de que no cometa un nuevo delito durante cuatro años y que cumpla con reglas de conducta durante dos años, que incluyen fijar residencia y someterse al régimen de Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires.

Además, el señalado deberá “someterse a un tratamiento psicológico, con la modalidad y duración que profesionalmente se determine, para minimizar los efectos de los rasgos violentos de su personalidad y tendiente a una mejor relación con la madre de su hija”.

NA