Argentina usó el swap con Estados Unidos para devolver fondos a Bessent y cumplir con el FMI

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó en las últimas dos semanas operaciones de swap de monedas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para restituir los dólares utilizados previamente en el mercado cambiario, previo a las recientes elecciones de medio término, así como para efectuar el pago pendiente al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así lo confirmaron a Infobae fuentes con conocimiento directo de la operatoria. El monto empleado en el marco del acuerdo de estabilización cambiaria entre el BCRA y el Tesoro estadounidense asciende a casi 3.000 millones de dólares, dentro del límite máximo oficializado a finales de octubre de 20.000 millones de dólares, según las mismas fuentes.

No se precisaron detalles respecto de la tasa de interés aplicable, en caso de existir, ni sobre los plazos previstos para la devolución de los fondos. El Ministerio de Economía, el BCRA y el Tesoro no ofrecieron respuestas a las consultas de Infobae.

Qué pasó con la compra de pesos del Tesoro de los Estados Unidos

Las operaciones tuvieron lugar en un contexto de fragilidad en la posición de reservas internacionales del gobierno de Javier Milei, pese a que la administración logró cierto margen tras el resultado favorable en las legislativas. Diversos economistas advirtieron sobre estos movimientos a partir de lo publicado en el balance semanal del BCRA y en el sitio oficial del FMI.

Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, hizo oficial la compra de pesos en el mercado local antes de los comicios del 26 de octubre. El volumen de estas intervenciones nunca se precisó, pero su propósito era contener la volatilidad del tipo de cambio antes de la votación.

Según indicó Infobae, esos pesos se convirtieron en una letra emitida por el BCRA. La autoridad monetaria que lidera Santiago Bausili no informó si esa letra generaba intereses, si su rendimiento se ataba al tipo de cambio o si poseía características duales.

El balance que publicó el BCRA este miércoles mostró una disminución de las letras emitidas en moneda local. La caída equivale a 1.900 millones de dólares, según datos que relevó la consultora Eco Go al 31 de octubre.

Las consecuencias en las metas de reserva

La cifra del BCRA es similar a los fondos que Bessent utilizó antes de las elecciones. Sin embargo, el apartado “otros pasivos” que registra las operaciones de swap registró un alza de 2.800 millones de dólares. La consultora Eco Go sugirió que esta diferencia se explica por el pago de intereses de fin de año al FMI. El BCRA, de hecho, confirmó el miércoles un pago de USD 796 millones al organismo.

Estas transacciones demuestran la falta de reservas que enfrenta Argentina, algo que preocupa a analistas e inversores. Eco Go indica que este nuevo pasivo de corto plazo, resultado de la activación del swap, aleja la meta de reservas acordada con el FMI. La distancia de cumplimiento es ahora de USD 10.200 millones, una cifra mucho mayor que los USD 6.100 millones de hace un mes.

Sobre el pago al FMI, los registros internacionales muestran que Argentina tenía 670 millones en DEGs (equivalentes a USD 910 millones) al 31 de octubre. Esto contrasta con las tenencias de solo 29,6 millones de DEGs nacionales a fines de septiembre.

El Gobierno argentino no emitió comentarios sobre estos movimientos. Bessent solo declaró que “el puente económico argentino genera ganancias para el pueblo estadounidense”. No aclaró si esto significa un beneficio monetario directo o si alude al programa M.A.G.A (Make America Great Again).

Proyecciones del mercado cambiario

El Banco Central ya informó a los inversores su esperanza de retomar la compra de reservas el próximo año. Esto depende de una recuperación de la demanda de dinero en el mercado local. La meta es sostener al dólar dentro de las bandas y permitir la apreciación del peso.