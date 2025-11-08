El Gobierno de Javier Milei pagó USD 800 millones al FMI y cayeron las reservas internacionales del Banco Central

La semana cerró con una notable estabilidad cambiaria. El Gobierno de Javier Milei cumplió con su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y realizó el pago por unos 800 millones de dólares. Sin embargo las reservas internacionales cayeron y perforaron los 41.000 millones de dólares.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó el pago de intereses de USD 796 millones correspondientes a su acuerdo con el organismo multilateral, según lo confirmado por fuentes oficiales al sitio Infobae.

Esta operación provocó una caída de 753 millones de dólares el viernes y los activos brutos del BCRA terminaron en USD 40.260 millones.

El pago del Gobierno al FMI

El economista Federico Martínez, explicó durante la semana, el descenso de las reservas de 753 millones de dólares reflejaban «el pago al FMI que estaba pendiente (vencimiento 01/11/2025)», pero lo que restaba era saber «con qué fondos se realizó el pago, dado que al 04/11/2025, el Tesoro contaba con solo USD 148 millones depositados en el BCRA».

El Tesoro acentuó su fragilidad con sus intervenciones para contener el valor del dólar en las semanas anteriores a las elecciones de medio término. Luego de los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, el Ministerio de Economía usó una parte considerable de los dólares adquiridos mediante la implementación transitoria de retenciones cero para el sector agropecuario.

En el periodo comprendido entre el 10 de septiembre y la primera semana de octubre, el Banco registró una reducción de 653 millones de dólares en sus reservas. Esto incentivó al Tesoro de Estados Unidos a intervenir mediante la compra de pesos y la venta de dólares.

El economista de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, se refirió a los últimos movimientos en las arcas del BCRA e indicó que debido a las compras previas y al hecho de que «el Tesoro tenía menos de 100 millones de dólares, le pagamos al FMI con los desembolsos previos del FMI o con el swap de Estados Unidos».

Tras esto, advirtió que volvieron a caer las reservas internacionales netas (RIN), las cuales surgen de restar el pasivo de la entidad. «Si además es verdad que activamos el swap con dólares por USD 2.000 millones para pagarle a Bessent, las RIN ya deben estar bien abajo de USD 3.000 millones a precios corrientes e incluyendo los desembolsos del FMI», opinó el economista.

Deuda con el FMI: el próximo pago

Según la información aportada, el último compromiso de deuda correspondiente a este año con el FMI estaba pautado para comienzos de noviembre. En tanto para el año 2026, Argentina enfrentará obligaciones con la entidad por USD 3.349 millones en intereses y USD 1.145 millones en concepto de amortización de capital.

El calendario de pagos iniciará durante el primer bimestre del próximo año. En febrero, el Gobierno tendrá que abonar USD 840 millones por intereses, mientras que los desembolsos se repetirán en:

Cuota en mayo USD 812 millones

Agosto USD 851 millones

Noviembre por USD 846 millones

La primera cuota de amortización se estima para septiembre por USD 801 millones y luego le sigue una en diciembre por USD 343 millones.

El objetivo del equipo económico para cumplir con estas obligaciones, es acceder al financiamiento internacional, una alternativa que se volvió más factible después del resultado de las elecciones del 26 de octubre donde La Libertad Avanza obtuvo la victoria.

Con información de Infobae