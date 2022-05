Aseguran que el pan lleva 40 días sin incrementos en Roca

La cuestión es que el precio del pan no bajó como se esperaba, pero tampoco subió. El precio del flete por la suba del combustible sí se notó entre los costos de los panaderos, pero en la mayoría de los casos optaron por no trasladarlo al precio del pan en Roca.

Así lo explicó Jorge Escaris, uno de los referentes de las panaderías de la ciudad, quien dijo que «el Fondo Compensador del Trigo no derivó en una baja del valor de la harina, seguimos pagando lo mismo, en todo caso lo que se logró es que no siga subiendo». Agregó que el problema no es «sólo la harina, ahora por ejemplo no conseguimos las primeras marcas de aceites que utilizamos, aunque supongo que no sólo nos pasa a los panaderos, creo que también pasa en otros rubros».

El comerciante dijo que «desde hace 40 días que al menos en mi panadería el kilo cuesta 300 pesos, hubo aumento del flete pero no se tradujo a los precios finales».

Escaris se quejó de la competencia desleal. «La carga impositiva es enorme y por nuestro comercio pasan inspectores todo el tiempo, pero vemos que hay panaderos que venden por valores que son imposibles de sostener. No me preocupa el que se gana el pan de cada día, me preocupa el que produce cantidades importantes en el garage de su casa y no paga ningún impuesto ni carga laboral».

En diálogo con RN Radio lo consultaron sobre cuál es el rubro que más sintió la caída de las ventas por la crisis y respondió que es el de «las masas finas, es lo primero que se resiente, porque la torta frita, por ejemplo, depende del día. SI hay un día frío, gris, lluvioso se vende más allá de lo que cueste».

