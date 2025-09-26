Bajó la inflación de alimentos, pero ¿qué productos treparon más del 3% esta semana?

Estamos cerca de terminar el mes de septiembre y si bien aún falta para conocer los datos oficiales del Indec, algunas consultoras ya fueron anticipando una baja en la inflación de alimentos. Un informe reciente reveló que el rubro de Alimentos y Bebidas registró una desaceleración, aún así resaltaron que la baja fue desigual porque algunos productos treparon más del 3% en la cuarta semana de septiembre.

La consultora LCG realizó un relevamiento de precios y compartió los datos que obtuvo de la cuarta semana de septiembre. De esta manera indicó que la inflación de Alimentos y Bebidas registró un incremento semanal del 0,9%, marcando así una baja respecto a la suba del 1, 6% que se había observado la semana previa.

El informe fue compartido por Infobae y en el misma se explica que en las últimas cuatro semanas, la inflación promedio del rubro se redujo a 1% mensual, aunque comparando los precios del inicio y del final del periodo, se ubicó en 2,3% mensual. El informe dice: «La inflación promedio de las últimas cuatro semanas desaceleró a 1% mensual (-0,2 puntos porcentuales respecto de la semana previa), pero la medición contra las puntas trepó arriba del 2%».

Inflación: ¿qué productos treparon más del 3% esta semana?

Sin embargo, pese a que la mayoría registró una baja, el informe destacó que algunos productos fueron en alza. Según lo descrito por la consultora, los artículos que tuvieron incrementos marcados son:

Las verduras con un alza de 4,7% en siete días

Las frutas, que avanzaron 3%, más de la mitad de la inflación semanal.

Los productos lácteos y huevos también mostraron un aumento destacado, de 2,6%,

Las carnes se encarecieron un 2%.

El informe de LCG indicó que «los aumentos de frutas y verduras explicaron el 56% de la inflación de la semana» y explicó que esto refleja el peso de los productos frescos en la formación de precios de corto plazo.

Los productos que mostraron un descenso fueron los condimentos y otros productos alimenticios, con una baja de 1,4%, y de azúcar, miel, dulces y cacao, que retrocedieron 1%. Estos movimientos fueron clave para ayudar a moderar el promedio general.

Con información de Infobae