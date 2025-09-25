La pobreza bajó en el primer semestre de 2025: Indec informó que fue del 31,6%, la menor tasa desde 2018

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el dato de incidencia de la pobreza del primer semestre de 2025 este jueves. Fue del 31,6% en los principales organismos del país, dando una significativa baja desde el 2023 y la menor tasa desde 2018.

El informe titulado «Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos» relevó la situación económica de 10,2 millones de hogares y 29,9 millones de personas.

Según precisó el organismo, 9,5 millones de personas están por debajo de la línea de la pobreza (31,6%), entre los cuales 2,1 millones viven en situación de indigencia (6,9%).

«Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 4,5 y 6,5 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. En el caso de la indigencia, mostró una disminución de 0,8 p.p. en los hogares y de 1,3 p.p. en las personas«, detalló el Indec.

Asimismo, indicaron que se observó una disminución de la pobreza y la indigencia en todas las regiones del país.

En la Patagonia, el 20,3% de los hogares encuestados quedaron por debajo de la línea de la pobreza, mientras que en cuanto a las personas fue del 27%.

En el conglomerado Neuquén-Plottier los hogares bajo la línea de la pobreza son el 21% y en cuanto a las personas el 26%; por otra parte, el conglomerado Viedma-Carmen de Patagones fue del 18,3% y 26,7%, respectivamente.

Con respecto a la capacidad de los hogares para acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos, en promedio se observó que» el ingreso total familiar aumentó 26,3%» comparado con el semestre anterior.

El informe concluyó que las canastas regionales aumentaron en promedio 13,2% (CBA) y 12,3% (CBT) y que «los ingresos en el período estudiado aumentaron a un nivel superior», por lo que ambas tasas (pobreza e indigencia) presentaron una disminución.

«El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $671.492, mientras que la CBT

promedio del mismo grupo de hogares alcanzó $1.065.691″, precisaron.

En cuanto rangos etarios, la tasa de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años fue de 37,0% y 27,7%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 10,8% de las personas se ubicó por debajo de la línea.

La menor tasa de pobreza desde 2018

Según mencionó Infobae, si se toma el final de 2023 cuando asumió Javier Milei, hay 4,48 millones de pobres y 2,29 millones de indigentes menos.

Esta baja también se da desde el pico de la primera parte de 2024 tras el salto devaluatorio, cuando la pobreza alcanzó 24,9 millones de argentinos. Es decir, 9,9 millones salieron de esa situación.

Es la menor tasa de pobreza desde el primer semestre de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue de 27,3%; mientras tanto, la indigencia es la más baja desde la segunda mitad de 2018, cuando el Indec informó 6,7% de la población.