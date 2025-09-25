Mapa de la pobreza en Neuquén y Río Negro: de cuánto fue en el primer semestre de 2025, según el Indec
El último informe del organismo midió que en los principales conglomerados del norte de la Patagonia las tasas de pobreza en personas bajaron entre 14 y 30 puntos.
Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el dato de incidencia de la pobreza del primer semestre de 2025. El mismo dio una significativa baja a nivel nacional y se ubicó en 31,6%, la menor tasa desde 2018. Qué pasó en los conglomerados urbanos de Neuquén y Río Negro.
Según precisó el organismo, 9,5 millones de personas están por debajo de la línea de la pobreza (31,6%), entre los cuales 2,1 millones viven en situación de indigencia (6,9%).
Indec indicó que se observó una disminución de la pobreza y la indigencia en todas las regiones del país. En la Patagonia, el 20,3% de los hogares encuestados quedaron por debajo de la línea de la pobreza, mientras que en cuanto a las personas fue del 27%.
Qué pasó en Neuquén y Río Negro en el primer semestre de 2025
El informe titulado «Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos» relevó la situación económica de 10,2 millones de hogares y 29,9 millones de personas en todo el país.
En la provincia neuquina, el conglomerado relevado fue Neuquén-Plottier: en cuanto a los hogares, la cantidad que quedaron bajo la línea de la pobreza fue el 21%; mientras que el relevamiento en personas dio 26%.
Por otra parte, los hogares bajo la línea de indigencia fue del 4,1% y personas en situación de indigencia fue del 4,6%.
Comparado con el primer semestre de 2024, hubo una baja de 12.6 puntos porcentuales (en aquel momento, fue de 33,6%) en cuanto a hogares bajo la línea de la pobreza; mientras que en personas bajó 14.4 puntos (fue de 40,4% hace un año).
En el caso rionegrino, Viedma fue medido en conjunto con Carmen de Patagones como conglomerado: en cuanto a los hogares, el 18,3% quedó bajo la línea de la pobreza y en personas particulares la cifra fue de 26,7%.
Con respecto a la línea de indigencia, 1,8% de los hogares quedaron por debajo y la tasa en personas fue de 3,3%.
Si se compara la situación de la capital rionegrina con el primer semestre de 2024, la pobreza bajó 25.4 puntos (había sido de 43,7%) en los hogares y 30 puntos en personas (56,7%).
