Mapa de la pobreza en Neuquén y Río Negro: de cuánto fue en el primer semestre de 2025, según el Indec

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el dato de incidencia de la pobreza del primer semestre de 2025. El mismo dio una significativa baja a nivel nacional y se ubicó en 31,6%, la menor tasa desde 2018. Qué pasó en los conglomerados urbanos de Neuquén y Río Negro.

Según precisó el organismo, 9,5 millones de personas están por debajo de la línea de la pobreza (31,6%), entre los cuales 2,1 millones viven en situación de indigencia (6,9%).

Indec indicó que se observó una disminución de la pobreza y la indigencia en todas las regiones del país. En la Patagonia, el 20,3% de los hogares encuestados quedaron por debajo de la línea de la pobreza, mientras que en cuanto a las personas fue del 27%.

Qué pasó en Neuquén y Río Negro en el primer semestre de 2025

El informe titulado «Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos» relevó la situación económica de 10,2 millones de hogares y 29,9 millones de personas en todo el país.

Así fue el relevamiento en los conglomerados de Neuquén y Río Negro. Fuente: INDEC.

En la provincia neuquina, el conglomerado relevado fue Neuquén-Plottier: en cuanto a los hogares, la cantidad que quedaron bajo la línea de la pobreza fue el 21%; mientras que el relevamiento en personas dio 26%.

Por otra parte, los hogares bajo la línea de indigencia fue del 4,1% y personas en situación de indigencia fue del 4,6%.

Comparado con el primer semestre de 2024, hubo una baja de 12.6 puntos porcentuales (en aquel momento, fue de 33,6%) en cuanto a hogares bajo la línea de la pobreza; mientras que en personas bajó 14.4 puntos (fue de 40,4% hace un año).

En el caso rionegrino, Viedma fue medido en conjunto con Carmen de Patagones como conglomerado: en cuanto a los hogares, el 18,3% quedó bajo la línea de la pobreza y en personas particulares la cifra fue de 26,7%.

Con respecto a la línea de indigencia, 1,8% de los hogares quedaron por debajo y la tasa en personas fue de 3,3%.

Si se compara la situación de la capital rionegrina con el primer semestre de 2024, la pobreza bajó 25.4 puntos (había sido de 43,7%) en los hogares y 30 puntos en personas (56,7%).