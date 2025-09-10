Inflación: fue del 1,9% en agosto y acumula 19,5% en los últimos ocho meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 1,9% en agosto, manteniendo la misma variación registrada en julio. Con estos números, la inflación acumulada en los primeros ocho meses de 2025 alcanza 19,5%, mientras que la variación interanual llega a 33,6%.

A pesar de la reciente volatilidad cambiaria, el informe indica que los aumentos en el dólar tuvieron un impacto limitado sobre los precios al consumidor, debido principalmente a la baja actividad del consumo, que dificulta trasladar los mayores costos a los productos en góndola.

La inflación nacional informada por el INDEC supera en algunas décimas la estimada por el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), que había registrado un aumento de 1,6% en agosto, frente al 2,5% de julio.

Uno por uno, la inflación en agosto en cada rubro