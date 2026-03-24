Banco Macro celebra 20 años en la Bolsa de Nueva York

Banco Macro celebró dos décadas de cotización ininterrumpida en el New York Stock Exchange (NYSE), un hito que consolida a la entidad como el banco privado de capitales nacionales líder de Argentina. La trayectoria en el mercado internacional se sostiene en su transparencia y en su capacidad de adaptación a los estándares financieros más exigentes del mundo.

La conmemoración tuvo lugar este 24 de marzo en Nueva York, con el tradicional toque de campana en Wall Street, encabezado por el presidente de la entidad, Jorge Brito, junto al CEO Juan Parma, los directores Constanza Brito y Federico Carballo, y el CFO Jorge Scarinci. El acto marcó el vigésimo aniversario de la llegada del banco al mercado internacional.





La historia de la entidad se remonta a más de cuarenta y cinco años, cuando fue fundada por Jorge Horacio Brito y Ezequiel Carballo. Desde entonces, su crecimiento la convirtió en un pilar de la sociedad argentina, con una posición destacada dentro del sistema financiero. La permanencia en el NYSE refuerza su solidez patrimonial y le permite impulsar la transformación tecnológica del sector, alcanzando hoy a más de 6 millones de clientes.

A lo largo de estas dos décadas, Banco Macro consolidó un proceso sostenido de expansión que le permitió incrementar su capital y fortalecer su presencia en el mercado. Ese crecimiento estratégico derivó en una mayor participación dentro del sistema financiero y en su posicionamiento como una de las instituciones más valiosas y solventes de la región.

En paralelo, la entidad desarrolló una estrategia basada en un disciplinado enfoque de gestión de riesgos, lo que le permitió superar consistentemente al mercado y construir una ventaja competitiva estructural en términos de escala y capital. Este modelo de gestión se complementa con un fuerte compromiso con las normas de compliance más exigentes del mundo, aspecto que refuerza su vínculo con clientes, inversores y colaboradores.

La proyección internacional del banco se consolidó con su presencia en Wall Street, que no solo representa un hito financiero, sino también un sello de transparencia y seguridad dentro del sistema global.

Jorge Brito. Presidente de Banco Macro.-

«Celebrar 20 años en la Bolsa de Nueva York es la validación de una visión que comenzó hace casi 50 años y que se consolidó con la decisión estratégica en 2006 de proyectar el banco hacia el mercado global. En estas dos décadas cotizando en NYSE hemos demostrado que una institución argentina puede crecer con consistencia, manteniendo una gestión previsible a pesar de los diversos ciclos económicos nacionales e internacionales», expresó Jorge Brito.

Hoy, Banco Macro se posiciona como una de las compañías con mayor valor y prestigio del país, un activo que pertenece a todos los que confían en nosotros. Nuestra presencia en Wall Street no es solo un hito financiero; es un sello de transparencia y seguridad que garantiza que cada proyecto que acompañamos cuenta con el respaldo de un banco líder, solvente y profundamente comprometido con el desarrollo de todas las provincias argentinas. Jorge Brito. Presidente de Banco Macro.

Photo Credit: NYSE

Actualmente, Banco Macro mantiene una amplia presencia en todo el país y ofrece soluciones financieras a más de 6 millones de clientes y 224.000 empresas. Su operatoria combina la mayor red de atención presencial de Argentina con un sistema digital de última generación disponible las 24 horas, mientras que su trayectoria lo posiciona como un referente de solvencia, liquidez y compromiso con el crecimiento de las economías regionales.