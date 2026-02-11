Bono para docentes en Chubut: ¿Cuándo se cobra y de cuánto es la suma extraordinaria?
El gobierno de Chubut confirmó un auxilio económico para garantizar el inicio del ciclo lectivo 2026. La medida alcanza a docentes y auxiliares de toda la provincia. Los detalles del pago "en mano".
El Gobierno del Chubut anunció un alivio financiero para el sector educativo antes de que suene el primer timbre del año. Se trata de un bono extraordinario de $250.000 destinado a fortalecer los ingresos de los agentes frente a los gastos que impone el comienzo de las clases.
La medida, impulsada por el Ministerio de Educación, tiene una característica fundamental para el trabajador: el monto consiste en una suma fija que se percibirá íntegramente «de bolsillo». Al ser remunerativa no bonificable, el impacto en el poder adquisitivo será directo y sin descuentos que licuen el beneficio.
¿Cuándo se cobra el beneficio?
Según el cronograma oficial del Ejecutivo provincial, los docentes y auxiliares no tendrán que esperar un pago por separado. El bono de $250.000 se liquidará de la siguiente manera:
- Con los haberes de febrero: la suma vendrá adjunta al salario mensual.
- Fecha de cobro: el dinero estará disponible en los cajeros durante los primeros días de marzo, coincidiendo con el cronograma habitual de pagos de la administración pública.
Quiénes lo reciben y quiénes quedan afuera
El beneficio busca ser equitativo, por lo que se entregará el mismo monto a todos los trabajadores, sin distinguir por cargo o antigüedad. Sin embargo, hay condiciones de revista a tener en cuenta:
- Incluidos: todo el personal docente y auxiliares que cumplan funciones efectivas dentro del sistema educativo provincial.
- Excluidos: aquellos agentes que se encuentren bajo regímenes de adscripción o comisiones de servicio cumpliendo tareas fuera del ámbito escolar.
Con esta decisión de otorgar un pago excepcional de un cuarto de millón de pesos, Chubut busca descomprimir la tensión salarial y asegurar un inicio de ciclo lectivo 2026 sin conflictos, reafirmando el acompañamiento a los trabajadores de la educación en todo el territorio.
