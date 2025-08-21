Boom de turismo al exterior: los argentinos gastaron en junio un tercio de lo que liquidó el agro

El gasto de los argentinos en viajes al exterior alcanzó niveles récord en junio y julio, y ya equivale a un tercio de lo que ingresó por la liquidación del complejo agroindustrial en el primer semestre, según distintos informes económicos.

El déficit turístico neto en junio llegó a u$s863 millones, el más alto para ese mes desde 2017, de acuerdo con Equilibra. Durante el primer semestre, mientras el complejo oleaginoso-cerealero liquidó u$s16.750 millones, los argentinos gastaron u$s5.360 millones en turismo, un 32% de lo generado por el agro, informó Ámbito.

En julio, el egreso de divisas por turismo se mantuvo en niveles récord. Un indicador adelantado es el stock de préstamos de tarjetas, que alcanzó u$s794 millones a fines de ese mes, según cálculos de 1816 con datos del Banco Central (BCRA). «Los egresos de julio estarán probablemente por encima de los de junio, cerca de u$s900 a u$s1.000 millones», estimó Laura Vernelli, economista de Equilibra.

Paralelamente, la liquidación de los agrodólares en julio fue récord en más de dos décadas, totalizando u$s4.100 millones, según CIARA-CEC. A pesar de la baja permanente de retenciones al agro, las ventas semanales comenzaron a desacelerarse, aunque la oferta de divisas se mantuvo firme.

La moderación del gasto en turismo será lenta: la compra anticipada de pasajes retrasa el efecto del tipo de cambio real

«El turismo es sensible al tipo de cambio real, pero no inmediatamente», explicó Matías Rajnerman, director del Banco Provincia. Por ello, se espera que la moderación de egresos de dólares por viajes al exterior sea lenta, dado que muchas compras de pasajes se realizan con anticipación.

Además del turismo, otros factores presionan la demanda de dólares, como la flexibilización del cepo cambiario, importaciones, pago de deuda y atesoramiento. Desde la salida parcial del cepo, las personas acumulan cerca de u$s9.600 millones de demanda neta, según Francisco Ritorto, economista de ACM, lo que explica gran parte de la presión cambiaria.