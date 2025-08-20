Travel Sale 2025: una semana para planear viajes con descuentos

Las agencias y plataformas apuestan por cuotas sin interés y precios especiales en destinos de la Argentina y el exterior.

El Travel Sale cumple diez años y lo celebra con una edición que promete tentar a quienes ya sueñan con escapadas, vacaciones de verano o viajes al exterior. Entre el lunes 25 y el domingo 31 de agosto, agencias, aerolíneas y plataformas online lanzarán descuentos y planes de financiación en vuelos, hoteles, cruceros y experiencias en la Argentina y en el mundo.

Se trata de la acción de comercio electrónico más importante del turismo nacional, organizada por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). El año pasado alcanzó más de un millón de visitas en su web y este 2025 busca superar esos números con propuestas renovadas y una tendencia clara: viajeros que planifican con mayor anticipación para asegurarse precios y disponibilidad.

Las promociones abarcan desde paquetes completos a destinos clásicos como Brasil, Caribe y Europa, hasta opciones locales en Mendoza, la Patagonia o el Norte argentino. A esto se suman beneficios como cuotas sin interés, rebajas de hasta 50% y la posibilidad de combinar millas con promociones especiales.

Claves para aprovechar mejor las ofertas

Hacer lista previa: definir qué se busca (vuelos, hoteles, seguros, alquiler de auto) evita compras impulsivas y ayuda a organizar el presupuesto.

definir qué se busca (vuelos, hoteles, seguros, alquiler de auto) evita compras impulsivas y ayuda a organizar el presupuesto. Revisar medios de pago: chequear límites y vencimientos de tarjetas antes del inicio evita problemas en plena compra.

chequear límites y vencimientos de tarjetas antes del inicio evita problemas en plena compra. Seguir canales oficiales : además de la web del Travel Sale, conviene estar atentos a las redes de agencias y aerolíneas, donde suelen aparecer descuentos extra.

: además de la web del Travel Sale, conviene estar atentos a las redes de agencias y aerolíneas, donde suelen aparecer descuentos extra. Mantener flexibilidad: abrirse a distintas fechas y destinos multiplica las chances de encontrar mejores precios.

San Martín, Bariloche, Mendoza, Brasil, Caribe y Europa aparecen entre los destinos destacados de esta edición.

Qué ofrecen las empresas

Travel Services adelantó que sumará opciones en cruceros por Argentina, Brasil, Caribe y Miami, con cuotas sin interés. Booking lanzó un “Ofertón de Viajes” con hasta 20% de rebaja en 4000 alojamientos en todo el país. Despegar apostará por Mendoza como destino estrella, con hasta 30% de ahorro y cancelación gratuita en hoteles. Smile Argentina tendrá vuelos directos a Brasil, Caribe, Europa y Estados Unidos con promociones especiales.

A su vez, Civitatis promete descuentos de hasta 50% en excursiones, Plataforma 10 en pasajes terrestres, y American Airlines ya se anticipó con tarifas promocionales hacia Estados Unidos y Europa. Plataforma 10: la empresa ofrecerá descuentos de hasta 50% y hasta 6 cuotas sin interés. American Airlines: se anticipó al Travel Sale con el lanzamiento de tarifas promocionales desde $1.253.535 ida y vuelta, disponibles hasta el 24 de agosto.

Promociones y financiación en foco

El Travel Sale celebra diez años con una semana de descuentos en vuelos, hoteles y paquetes.

Además de las ofertas para el exterior, la campaña también busca impulsar los viajes dentro de la Argentina. Desde escapadas a destinos de cercanía hasta experiencias en la cordillera, las sierras o la costa atlántica, la propuesta es planear con tiempo para pagar menos y viajar más.

Con las vacaciones de verano en el horizonte y la posibilidad de programar escapadas de primavera, el Travel Sale se presenta como la oportunidad ideal para quienes quieren viajar más y mejor en 2025 y 2026.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa será la financiación en cuotas, con planes, con y sin interés, disponibles para la compra de viajes nacionales, en línea con la normativa que restringe el uso de tarjetas de crédito para financiar en cuotas viajes al exterior. Los acuerdos con bancos y aerolíneas permitirán acceder a paquetes con vuelos, hoteles y servicios adicionales con planes de pago flexibles.